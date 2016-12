"El mejor regalo de Navidad es que 'Las Campos' guste al público"

Con tan solo dos emisiones en Telecinco, Las Campos conquistó a los espectadores y se convirtió en el programa revelación del pasado verano. Después de haber compartido con la audiencia su faceta más íntima y personal en estas primeras entregas, María Teresa Campos y sus hijas regresan al prime time de la cadena el 27 de diciembre con el especial navideño Mamá, ya es Navidad: ¿A quiénes invitan en sus celebraciones navideñas? ¿Qué menú elaboran? ¿Cómo decoran sus casas? ¿Qué regalan a sus allegados? ¿Qué estilismos escogen? Son algunos de los interrogantes que tendrán respuesta en esta entrega.

Este especial, producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, supone el inicio de una nueva serie de programas en los que las Campos abrirán otra vez las puertas de sus casas y sus vidas para mostrar nuevas rutinas, sorprendentes facetas personales, emotivos reencuentros con su familia y amigos en su Málaga natal y desvelarán diversas confidencias.

Mª Teresa Campos atribuye el éxito del personality-show que Telecinco realiza en colaboración con La Fábrica de la Tele, a que "es un formato nuevo que tiene como eje principal un tema de actualidad o una cuestión que interesa a la gente. Muestra diversas y divertidas situaciones de la vida cotidiana de una familia mediática, con algunas de las cuales se identifican los espectadores". Terelu, por su parte, asegura que las principales claves del éxito son la sorpresa y la novedad. "Creo que a la audiencia le gustó porque pudieron descubrir otra faceta diferente de nosotras. Están acostumbrados a ver a la Teresa presentadora y a la Terelu profesional en un plató, pero no en nuestro día a día: cómo es nuestra relación, lo que nos divierte y lo que nos emociona", explica.

Sobre el especial navideño, la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' destaca que el programa ahonda en "cómo es la Navidad para nosotros y en general también para la gente. Descubre cómo la vivimos y lo que opinamos sobre estas festividades", mientras que Terelu revela que " se verá un poco de todo, desde si el pavo me sale mejor o peor hasta una salida con amigas al mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid". Explica también que " ha sido muy emocionante vivir la Navidad cuando eres el rostro elegido para dar el pistoletazo de salida a la iluminación navideña de Torrejón de Ardoz, un montaje impactante digno de cualquier capital de provincia de nuestro país o del extranjero". Para Mª Teresa, el momento más sorprendente de esta entrega es el de "la cena familiar". Considera además que "el mejor regalo de Navidad es que Las Campos guste al público".

Respecto a la grabación de las nuevas entregas del formato, Mª Teresa destaca que "he salido sabiendo mucho más que antes lo que la gente querría ver. Me he sentido muy cómoda y me muestro más divertida y desinhibida". Terelu, por su parte, asegura que se encontraban " más relajadas para que todo fuera más natural".

La celebración de la Navidad junto a familiares y amigos es uno de los acontecimientos más importantes del año para Mª Teresa Campos, matriarca del clan. Este año ha decidido reunir a su círculo más estrecho en una cena navideña que tendrá lugar en su casa y que contará con la presencia de sus hijas, sus nietos, su yerno, Edmundo y su amiga Maite Valdelomar. La intensidad y las emociones a flor de piel marcarán esta velada llena de afectos, algún reproche y reconciliaciones, en la que madre e hijas harán un repaso del año y expresarán sus deseos para 2017.

La organización de esta velada implica una frenética actividad previa tanto en la casa de la presentadora como en el apartamento de su hija Terelu: la elección del vestuario que van a lucir en esa noche especial, la instalación de la decoración navideña en sus respectivos hogares, la compra de los regalos y la preparación del menú. Mientras se afanan con los preparativos, Terelu y Carmen se desplazarán al centro de la ciudad en un autobús de línea para realizar las últimas compras.

Por otra parte, María Teresa y sus hijas acudirán a Torrejón de Ardoz para amadrinar el encendido de su iluminación navideña, en un acto multitudinario que colapsará el centro de la localidad.

Durante la cena navideña, se descubrirán los regalos del amigo invisible, una conocida artista malagueña interpretará un villancico que emocionará a Mª Teresa y ésta, junto a Edmundo, realizará un anuncio inesperado que sorprenderá a todos.

En este especial juega un destacado papel la banda sonora, formada por modernas versiones de villancicos populares que se integran perfectamente en el contenido del programa, creando momentos desternillantes.

Con un promedio del 18% de share y 2.301.000 espectadores: así culminó Las Campos su primera temporada en Telecinco. Imbatible en su franja de emisión, el personality-show superó en 6,3 puntos y 804.000 espectadores a Antena 3 (11,7% y 1.497.000), a la que se impuso también en target comercial (16,6% vs. 13,3%).

Fue la emisión más vista del día en sus dos entregas y anotó el minuto de oro a las 23.24 en ambas jornadas (2.730.000 espectadores y un 21,3% de share el 18 de agosto y 2.597.000 espectadores y un 20,2% de cuota el 25 de agosto). Asimismo, lideró de manera absoluta la mayoría de targets, registrando un destacado seguimiento entre el público de 13 a 24 años (15,8%), los espectadores de 25 a 34 años (17,8%) y el grupo de 35 a 54 años (14,7%). Se impuso en 13 de los 14 mercados regionales, superando su media nacional en Asturias (27%), Murcia (23,1%), Aragón (22,8%), Euskadi (21,3%), Castilla-La Mancha (20,4%), Canarias (20,4%), Galicia (20,1%) y Madrid (19,3%).

Internet y las redes sociales se rindieron también a Las Campos, tal y como demuestran los 511.000 navegadores únicos, los 1,2 millones de vídeos vistos -de los cuales el 58% corresponden a vídeos del programa completo- y cerca de 50.000 menciones acumuladas en redes sociales. En sus días de emisión, fueron los programas no deportivos más comentados en redes sociales. Asimismo, destacó el notable impacto social de Terelu (280.000 seguidores en Twitter), que acaparó el 30% de los comentarios, y anotó el minuto de oro el 25 de agosto cuando regateó una prenda de lencería en un mercadillo.

Una vez finalizado el especial, Telecinco ofrecerá en late night una nueva edición del debate sobre lo visto en el personality-show, que contará con Mª Teresa y Terelu como invitadas estelares. Carlota Corredera conducirá este programa que analizará pormenorizadamente las tradiciones y costumbres navideñas de la saga Campos y que tendrá como participantes a Pilar Eyre, Carmen Borrego, Mila Ximénez y Beatriz Cortázar.