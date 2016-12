Lara Álvarez cena en Nochebuena en 'First dates'

El restaurante se llena de amor gracias a la magia de la Nochebuena, y Lara Álvarez. Como en un cuento de Navidad, la presentadora acudirá hasta First dates para transformar los corazones solitarios con encuentros (y reencuentros) rebosantes de ternura y emoción en un especial First dates Christmas que arranca en Cuatro el 24 de diciembre a las 21.15.

Entre las cenas de la velada, destaca la de Ángela, una simpática viuda de 76 años. Su familia vive a miles de kilómetros de distancia y el amor ha sido siempre cruel con ella. Sin embargo, Ángela no quiere desistir. Lara desatará su primer hechizo de la Navidad no sólo con una romántica cita al compás de actuación en directo de Diana Navarro. También le traerá un par de regalos que harán llorar de emoción hasta al mismísimo Carlos Sobera.

La Navidad es época apta para los propósitos de enmienda y corregir errores del pasado. Es lo que buscará Rafa, arrepentido de no haber dado la talla como pareja de Julia y dispuesto a lo que sea necesario con tal de recuperar su amor.

Y también es tiempo de disfrutar de los aciertos, como Cristian y Cristina, la pareja nacida en First dates ya convertidos en marido y mujer. No serán los únicos excomensales que crucen First dates con importantes novedades que compartir con el equipo: Judith y Álex volverán para descubrir que están a punto de ser más que dos...

El Cuento de Navidad de First dates también tendrá páginas especiales dedicadas a personas nobles de corazón y fuertes de espíritu. Por primera vez en su historia, el local acogerá una Mesa Cero para concienciar a los espectadores sobre la donación de médula. En esa mesa cenará Dani. Cenará solo, porque su chica, Esty, aguarda en el hospital a un donante para curar su leucemia. Por su parte, Pablo Ráez, el joven malagueño que revolucionó las redes sociales con su llamamiento para la donación de médula, trasladará un mensaje de concienciación y de apoyo.

Finalmente, entre los regresos más esperados que el programa tiene previstos para esta noche, destaca el de José. El ciego leonés que recibió calabazas en su primera cita, vuelve para probar fortuna de nuevo. Y esta vez, nada será como él imagina...