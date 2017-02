La caravana del amor celebra las 2.000 ediciones de 'Sálvame'

2.000 ediciones haciendo compañía a sus fieles seguidores, entreteniéndoles y emocionándoles con su original fórmula para analizar la actualidad de la crónica social; 2.000 entregas en las que sus auténticos protagonistas -sus presentadores y colaboradores habituales- han c ompartido con los espectadores sus historias personales, sus opiniones y las vicisitudes de su día a día; 2.000 programas como líder de audiencia en televisión que merecen una gran celebración: Sálvame diario se transforma el martes 14 de febrero (16.00), día de San Valentín, en Sálvame in love, edición especial del programa de Telecinco en la que las emociones y el romanticismo invadirán el plató y traspasarán la pequeña pantalla hasta tocar los corazones de los casi dos millones de espectadores que lo siguen cada tarde.

El amor y sus diferentes vertientes serán el denominador común de las historias y situaciones que sus presentadores - Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera-, sus colaboradores habituales - Belén Esteban, Kiko Matamoros, Mila Ximénez, Lydia Lozano, María Patiño, Terelu Campos, Chelo García Cortés, Gema López, Gustavo González y Jesús Manuel- y personas anónimas protagonizarán en esta edición especial del programa que Telecinco produce en colaboración con La Fábrica de la Tele.

La edición especial que Telecinco emitirá en San Valentín a partir de las 16.00 arrancará con una performance muy especial: un número musical en el que los presentadores y colaboradores del programa bailarán y cantarán versionando el mítico tema Can't take my eyes off you, de Frankie Valli, vestidos con propuestas de época elegidas por el diseñador y personal shopper Miguel Núñez y alrededor de diferentes vehículos clásicos, en una puesta en escena diseñada en los exteriores de Mediaset España por el equipo del programa y del área de Escenografía.

Para preparar esta actuación, los artistas elegidos han trabajado mano a mano con la coreógrafa y bailarina Marbelys Zamora.

Sálvame in love desarrollará a lo largo de la tarde diferentes historias que tendrán como nexo de unión el amor y sus diferentes vertientes. Historias que contarán con el protagonismo de todos y cada uno de los actores principales que han ido haciendo posible de lunes a viernes Sálvame diario desde su estreno en abril de 2009. Desde sus presentadores hasta sus colaboradores, pasando por personas anónimas con originales situaciones que compartir.

Tras completar su ruta por carretera en busca de originales y románticas historias, con Lydia Lozano como embajadora del amor, la caravana de Sálvame in love ocupará un importante espacio en el plató del programa, que estará especialmente decorado para la ocasión. Una vez allí, la caravana servirá de set desde el que se podrán desarrollarán las diferentes historias y situaciones preparadas por el equipo del programa. Por otro lado, los grandes temas musicales dedicados al amor y el romanticismo no faltarán en una edición que contará con la presencia en el plató de una banda de música que pondrá en directo la nota musical.

Para celebrar esta cita, en la que el programa quiere agradecer y corresponder el amor y cariño recibidos de la audiencia durante estos años, el diseñador gráfico e ilustrador Xoan Viqueira ha creado un logo que integra todas las posibilidades del amor en pareja.

Sálvame diario ha superado las 2.000 emisiones en Telecinco como sólido líder de la franja de tarde en las últimas siete temporadas. El programa acumula d esde su estreno en abril de 2009 un promedio del 17,2% de cuota de pantalla y 1.865.000 espectadores, superando en su franja de emisión por 4,5 puntos y 484.000 seguidores a su principal competidor, Antena 3 (12,7% y 1.381.000).