Esperanza Aguirre enseña a Risto Mejide cómo hacer 'chuletas'

Si existe un tema sobre el que todo el mundo tiene una opinión difícilmente reconducible es sobre la enseñanza y el modo de educar a los hijos. Independientemente de si se es padre o no, cualquier persona atesora en su interior formación pedagógica, trucos disuasorios y técnicas de estudio para enderezar una cuestión, la escolar, que parece enfrentar a todo el mundo. Para charlar sobre el tema, el domingo 26 de febrero, a partir de las 21.30 en Cuatro, Risto Mejide y Chester tienen tres invitados que no dejarán indiferente a nadie con sus posturas al respecto: César Bona, considerado el mejor profesor de España; Eva Hache ( Got talent), una firme defensora de la nueva escuela; y Esperanza Aguirre, una experta en la materia dado su cargo de ex ministra.

Políticamente incorrecta, dice lo que piensa cuando lo piensa y no es difícil provocarle un enfado. Aplíquese la definición tanto para Risto como para su primera invitada, Esperanza Aguirre, y se entenderá el choque de trenes dialéctico que aguarda a Chester este domingo. Presentador y política se ven las caras por primera vez y aunque el tema central será la educación, tanto la propia como la general, en la charla no faltarán alusiones y menciones a otros grandes temas, como por ejemplo, la corrupción política. "Lo mismo que hay pederastas y violadores, pues seguirá habiendo corruptos", explica Aguirre ante la posibilidad de educar para no delinquir. "Lo que importa es qué hacemos cuando los descubrimos".

De educación exquisita y anglófila confesa -"mis padres eran de los que pensaban que lo único que nos iban a dejar a sus ocho hijos en herencia era una buena educación (...) en mi caso, eligieron que fuera a un colegio británico"-, Esperanza Aguirre explicará a su manera cómo se las ingeniaba para copiar en la Universidad -"en la facultad era bastante fácil. Con un lápiz de punta muy afilada ponía el programa y me hacía un recordatorio de cuáles eran los temas principales"-, cuáles son sus principios de la enseñanza -"entendimiento, memoria y voluntad"- o cómo habría que combatir el acoso escolar en los colegios -"el acosador tiene que cambiar de colegio. Se tiene que proteger al acosado. Y si son varios los colegios donde este niño está haciendo el mismo acoso, habrá que tomar otro tipo de medida, pero no me parece que se pueda quitar importancia a los acosadores"-.

Humorista y monologuista de profesión, Eva Hache está licenciada en Filología Inglesa. ¿Cómo termina una futura profesora de Lengua convertida en cómica? Fácil, por culpa de sus padres: " Yo quería hacer Arte Dramático, con 14 o 15 años, pero claro, esos estudios ni siquiera estaban convalidados. Y mis padres, muy responsables, me dijeron: 'A ver, Eva, esto es una cosa muy surrealista. Que quieras ser actriz, vale, es un deseo, es vocacional, pero ¿por qué no estudias algo que a nosotros nos deje la conciencia tranquila?' (...). Mis padres, los dos eran profesores y les parecía bien que yo fuera profesora, porque es una buena vida".

¿Y cómo hubiera sido esa profesora? Pues muy particular: " Para mí la educación es el sistema que te hace darte cuenta de cuáles son tus talentos y los fomenta para que tú te puedas servir solo en la vida (...). Yo no creo en los castigos. Ni creo en los castigos ni en los premios, solo consiguen que tú no hagas las cosas por ti mismo sino para que no te pillen o para que te den algo (...). Mi hijo no tiene deberes prácticamente nunca, hemos amenazado a los profesores, directamente (...). Yo de verdad, a los padres les diría: 'Negaos a hacer los deberes con vuestros hijos".

¿Se equivoca? ¿Acierta? Eva Hache lo tiene también claro en ese aspecto: "Con un hijo lo único que nos va a dar seguridad en lo que estamos haciendo es ser sinceros. Ser sinceros y optar por lo que tú crees que es mejor. Y sobre todo, que es una cosa que pocos padres hacen, si te equivocas, pide disculpas".

Profesor en una pequeña localidad de Zaragoza, y nominado en 2015 al Teacher Prize World, el llamado Premio Nobel de los profesores, César Bona está considerado el mejor maestro de España. "Para mí la educación es algo que debe ir siempre acompañado y de la mano de la palabra 'respeto'. La educación es ser consciente de que somos individuos pero que formamos parte de una sociedad y cada paso que damos, cada palabra que decimos va a influir en los demás (...). La escuela es el mejor lugar para ayudar a la familia a educar a los hijos".

El profesor también se posiciona en contra de los castigos: " Yo también ponía castigos, hasta que llegué a una conclusión: ninguno de los que impuse funcionó. Para mí era como la proyección de mi propia frustración. Pero lo que sí que vi que funcionaba era decirles: 'Mira, tú puedes hacer eso. Tú lo puedes conseguir'. Trabajar su autoestima siempre funcionó".