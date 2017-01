Disciplinas inéditas para sorprender aún más en la segunda edición de 'Got talent'

No es fácil intuir y descubrir el talento; no es fácil subirse a un escenario para conquistar a un estricto jurado, acostumbrado a valorar a cientos de aspirantes que lo dan todo para sobresalir entre el resto; no es fácil superar el listón de lo anteriormente visto, ni reunir de nuevo a destacados artistas procedentes de todos los rincones del mundo. Pero Got talent Españ a lo ha hecho de nuevo y Telecinco estrena el sábado 21 de enero, a las 22.00, la segunda temporada del talent show más exitoso del mundo.

Producido por Mediaset España en colaboración con Fremantle y presentado por Santi Millán, Got talent España incorpora en esta nueva edición a Risto Mejide al plantel de jueces que conforman los ya veteranos Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache. Un jurado que, a lo largo de esta temporada, contará con el mítico Simon Cowell, creador del formato, en una participación especial durante las audiciones.

En palabras de Leonardo Baltanás, director de producción de Contenidos de Mediaset España, " Got talent es un formato asombroso en esencia, por su propia naturaleza, pero esta segunda edición que ahora estrenamos ha superado todos los listones y nos ha sorprendido a todos mucho más de lo que esperábamos. En Telecinco nos gusta arriesgar, el más difícil todavía, y Got talent es un formato perfecto para esto porque cuenta con señas de identidad muy claras y elementos extraordinarios que lo han convertido en uno de los programas más vistos de la televisión mundial y que lo diferencian de los numerosos programas que se han hecho siguiendo su estela".

"Después de la buena acogida de la primera edición, nos propusimos dar un paso más: vamos a mostrar disciplinas que todavía no habíamos visto sobre el escenario y contamos con más artistas internacionales. Además, incorporamos a un personaje icónico e iconoclasta al jurado, Risto Mejide, que va a dar momentos únicos tanto por su manera de valorar las actuaciones como por la singular relación que va a establecer con sus compañeros del jurado, los concursantes y el público del teatro. Los espectadores van a encontrar un espectáculo de primer orden para toda la familia", añade Baltanás.

Magia y mentalismo, espectaculares acrobacias, impensables habilidades, innovadores instrumentos musicales, grupos de baile con sorprendentes coreografías hasta ahora nunca vistas y grandes voces de distintos estilos musicales formarán parte de los 250 números que se desarrollarán encima del escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

Más de 5.000 personas de todas las edades y de todas las partes del mundo -Eslovenia, Rusia, Cuba, Marruecos, Italia, Francia, Escocia y Estados Unidos, entre otros países- se han presentado al casting del programa celebrado en Sevilla, con Santi Millán como maestro de ceremonias; en Madrid, con Eva Hache y Edurne al frente de las pruebas; y en Barcelona, con Risto Mejide.

El primer programa de esta segunda temporada de Got talent España tendrá un espectacular arranque: grandes propuestas escénicas, arriesgadas acrobacias, distintos registros musicales, fusiones de música tradicional con estilos urbanos de baile, interpretaciones cómicas y sorprendentes números de magia que incluirán, por primera vez, mentalismo, hipnosis e incluso levitación.

Durante las audiciones, que se desarrollarán a lo largo de las primeras siete galas, los números serán valorados por el jurado, que podrá utilizar su botón rojo durante la actuación para detenerla. Si los aspirantes consiguen tres "síes" pasarán a la siguiente fase del programa y sólo en caso de obtener uno de los cinco pases de oro les llegará la oportunidad de convertirse directamente en semifinalistas.

Con respecto al botón dorado, esta temporada habrá más sorpresas que se darán a conocer a lo largo de las audiciones y que Santi Millán desvelará durante las galas... Junto a Simon Cowell, creador del formato y legendario juez de su versión británica, que tendrá una participación especial en Got talent España.

Finalizadas las audiciones y tras una larga jornada de visionado de todas las actuaciones que obtuvieron el "sí", el jurado, a puerta cerrada, decidirá entre todos los elegidos quiénes merecen estar en las tres semifinales que Telecinco emitirá en directo y buscar el pase para la gran final, en la que se pondrá en juego un premio de 25.000 euros para el ganador.

En su primera edición, Got talent España lideró de forma absoluta su franja de emisión (19% y 2.719.000) superando en más de seis puntos a Antena 3 (12,9% y 1.841.000). Dominó entre todos los targets sociodemográficos, con destacado seguimiento entre jóvenes de 13 a 24 años (27,3%) y en espectadores de 25 a 34 años (22,4%). También fue la primera opción en todos los mercados geográficos, superando su media a nivel nacional en Murcia (23,8%), Baleares (23,5%), Canarias (23,2%), Aragón (22,3%), Castilla-La Mancha (22,2%) y Valencia (19,6%).

Creado por Simon Cowell en 2006, Got talent se ha adaptado en 70 países y se han producido un total de 325 temporadas a nivel mundial. En 2016 se ha emitido en 34 territorios, estrenándose por primera vez en los países francófonos de África. Got talent del Reino Unido celebró el pasado año su décimo aniversario y en la gala final alcanzó un 44,2% de share y 10,4 millones de espectadores. Además, 2016 fue también el año en que Simon Cowell regresó como juez a America's got talent, logrando en esta edición un 12,4% de cuota y 8,1 millones de espectadores, convirtiéndose en una de las temporadas más vistas hasta ahora.