Diego llega a la final en directo de 'Mujeres y hombres y viceversa' "hecho un lío"

Diego Pérez Asón y cuatro finalistas con las mismas opciones de ser elegidas - Lola, Melani, Marta y Daniela- serán los protagonistas de la edición de Mujeres y hombres y viceversa que, por primera vez en la historia del programa, se ofrece en directo en Telecinco el miércoles 22 de marzo a las 12.45.

Desde su debut en el trono el pasado 26 de octubre, 24 jóvenes han rivalizado entre sí por el amor del abogado cántabro, pero solo cuatro han logrado formar parte del grupo de favoritas.

Emoción, nervios e inquietudes se dan cita en esta final, que contará con la presencia en plató de Steisy, Noel y Manu y Susana, la pareja más longeva del dating show.

Horas antes de tomar la decisión definitiva, Diego asegura "estar hecho un lío". "Quiero aclararme las ideas, necesito reflexionar. En el momento de la elección me dejaré llevar por el corazón y tomaré la decisión", afirma.

Campeón de España de kick-boxing en 2014 y subcampeón de Europa de K-1 en 2013, Diego confiesa: "Las cuatro me gustan físicamente. Daniela es una chica que siente mucho por mí, Melani sigue luchando por conquistarme, Marta me dice las cosas como las siente y siempre tiene una sonrisa en la cara, y Lola es una chica con la que tengo una gran complicidad".

Durante sus cinco meses en el trono de Mujeres y hombres y viceversa, ha vivido momentos divertidos, como "el reto en el que las chicas tenían que rapear en plató, donde se metían unas con otras, echando mano de todo su ingenio", y situaciones bonitas como "el primer día que Daniela llegó al programa. Me pareció una chica muy atractiva y con mucha fuerza".

Su mayor aspiración en la final de su trono es "poder encontrar una chica con la que tener una relación bonita, y yendo poco a poco, poder construir algo juntos".

"Fiel y aventurero" para Daniela, "cariñoso, traquilo y guapo" para Lola, "tierno y bueno" para Melani y "deportista, apasionado y familiar" para Marta: así definen las cuatro pretendientas finalistas a Diego.

Daniela, la más cariñosa del grupo de aspirantes, considera que le ha faltado "muchísimo tiempo". "Ahora mismo estoy en el mismo lugar de las demás y voy a tener las mismas posibilidades que el resto", dice. Considera a Melani su máxima rival.

De carácter dulce, Lola cree que puede aportar al tronista "diversión y cariño", mientras ve a Marta como su "principal competidora".

"No me he quedado con las ganas de decirle nada porque si algún día salimos juntos lo haré fuera del programa", afirma Marta. De Diego destaca que " su personalidad va con mi estilo de vida y conmigo misma. Además cuando me mira, me deja sin palabras", mientras apunta a Lola como su "mayor rival".

Tras luchar por el tronista con uñas y dientes, Melani considera que "haga lo que haga Diego, espero que se guíe por el corazón, por lo que sienta y que sea sincero en la final" y que ella le puede aportar "estabilidad y seguridad". Además, cree que Daniela es una rival a temer "porque parece que se está ganando el corazón de Diego".