Las cámaras de Fox life siguen a Pilar Rubio mientras trabaja

Pilar Rubio es la protagonista de Fit life, programa de producción propia que Fox Life estrenará en abril. Este formato de 100 Balas ( Chiringuito de Pepe) sigue -en 11 episodios de 30 minutos cada uno- los pasos de la reportera para conocer cómo organiza su día a día, cómo compagina sus facetas profesionales con momentos de ocio o su preocupación por mantener un estilo de vida saludable que equilibre su ajetreada agenda. El espacio no entra en la vida privada de Rubio, pareja del futbolista del Real Madrid Sergio Ramos y madre de dos niños.



En FIT life, los espectadores descubrirán desde el trabajo de Pilar Rubio como presentadora hasta su colaboración con firmas de moda y la asistencia a eventos, su pasión por la música -la cámara le acompaña a conciertos como los de Sabatón y Obús, con quienes se sube al escenario- o los ejercicios de entrenamiento que realiza para ponerse en forma, como el pole fitness o el kickboxing.

Dentro de su propuesta de vida sana, Pilar Rubio también cocina con recetas de platos sencillos que incluyen tortitas de avena, batidos de fruta -los smoothie- para el desayuno o pizza sin hidratos de carbono.

" Fit life es diferente de otras experiencias televisivas que he tenido. Me permite ser yo misma, mostrar aspectos de mi personalidad que no son tan conocidos sin entrar para nada en mi vida privada, que queda completamente al margen. Me gustaría pensar que el programa puede servir de inspiración a otras mujeres en la siempre complicada tarea de conciliar nuestra vida profesional y personal", ha comentado Pilar Rubio sobre el docu-reality.