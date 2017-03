Mercedes Milá busca el norte con 'Planeta Calleja'

A 78 grados de latitud Norte se encuentra el archipiélago de las Svalbard. Allí se emplaza Longyearbyen, el pueblo habitado más al norte del mundo y donde la septentrionalidad bate todos los récords imaginables: el aeropuerto comercial más al norte del mundo, la iglesia más al norte del mundo, la Universidad más al norte del mundo... y desde ahora, la presentadora más al norte del mundo. La carismática Mercedes Milá se embarca en Planeta Calleja (Cuatro) con un doble objetivo: atravesar un glaciar y sobrevolar en globo el Ártico, desafiando al frío extremo de la región.

"Tú estás mal de la cabeza. Cómo se te ocurre irte con Calleja, que está loco como una cabra. ¿No te da miedo?", bromea Mercedes Milá sobre las primeras reacciones escuchadas al confirmar su presencia en esta aventura. "Pues no, no me da miedo. Me iría con Jesús al fin del mundo y eso es exactamente lo que me ha propuesto. Me han contado muy poco de lo que vamos a hacer, y esa incógnita me gusta. Sólo sé que conviviremos con osos polares y que llevaré ropa para resistir a 30º bajo cero. Serán unos días inolvidables. A la vuelta tendré mucho que contar".

Svalbard aguarda a Jesús Calleja y Mercedes Milá para incorporarles a su larga lista de históricos aventureros cuyas expediciones marcan este archipiélago como punto de partida. Algunas de las grandes gestas de exploración ártica partieron desde aquí. La primera vez que se divisó el Polo Norte fue en 1926. Lo hizo el noruego Amundsen en un globo llamado Norge. Planeta Calleja pretende revivir aquellas sensaciones atravesando en globo la isla de Spitzbergen.

Volar en globo en invierno y en estas latitudes presenta muchas incertidumbres. Las bajas temperaturas hacen que sea muy difícil calentar el aire y los vientos pueden desviar el aparato y hacerlo aterrizar en cualquier parte de la isla. Una isla que tiene la mayor concentración de osos polares del mundo.

Antes de surcar los cielos helados, la presentadora de Convénzeme aprenderá a manejar una moto de nieve y también un arma. En Svalbard es obligatorio por ley ir armado cuando sales de Longyearbyen. La periodista cruzará un glaciar y conocerá de primera mano los problemas del Ártico, sobre todo los relacionados con el calentamiento global.