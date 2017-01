Platania busca una imagen más cósmica en 'Cámbiame'

A pesar de que dice encontrarse en una dimensión diferente a la habitual, Platania -el pansexual que saltó a la fama en el programa de Cuatro First dates- tiene los mismos complejos que cualquier persona. Por eso, su amigo Salva Vela, un sevillano de 46 años que trabaja como DJ profesional, quiere subirla a la pasarela de Cámbiame. Pero la presencia de Platania en el programa de Telecinco del martes 10 de enero (14.15) no estará exenta de dificultades.

Tras dos años y medio de amistad, el DJ de importantes fiestas de la jet set marbellí cree que su amiga y él necesitan llevar a cabo un cambio para comenzar 2017 con una imagen más cósmica. Así pide un doble cambio para ambos a Pelayo Díaz, Natalia Ferviu y Cristina Rodríguez.

Esta última considera que Platania, quien se define a sí misma "no como hombre, ni mujer, sino como ente", abusa de un " look medieval barroco" y debería ponerse en sus manos. Pero será finalmente Natalia Ferviu la elegida para realizar este doble cambio, uno de los mayores retos de la historia del programa que desde el 9 de enero conduce Carlota Corredera.

El cambio no puede empezar peor. Platania no se presenta a la cita y deja plantado a todo el equipo. Salva y él debían coger el mismo tren para acudir a la grabación, pero el DJ se presenta solo. Después de varias horas sin dar señales de vida, Platania reconoce haberse dormido, y llega tarde a la prueba de looks que había organizado Natalia.

Durante el programa, saldrán a la luz algunas de las sombras de la pareja, a la que la coach propone un ejercicio para que se pongan en la piel del otro. De esta forma, Salva se vestirá de Platania y Platania de Salva.

En último lugar, Platania recibirá la visita sorpresa de Magnus, el amigo que conoció en First dates.