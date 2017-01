El equipo de 'Got talent'

368

La jurado Edurne, el talento

No esconde sus preferencias por los cantantes y los defiende con uñas y dientes. Pone en valor lo más destacado de cada actuación y empatiza con los aspirantes porque sabe mejor que nadie que estar encima del escenario no es nada fácil.

"Pido a los aspirantes que me emocionen. Espero seguir sorprendiéndome y disfrutar de las actuaciones, que me pongan la piel de gallina", reconoce.

"En esta ocasión, los números que más me han impactado han sido los de magia. Hay algunos que he pensado que lo que he visto no podía ser real", se admira.