'La Noche en Paz', Bertín con Raphael y 'First dates', en la Navidad de Mediaset

Llega la Navidad a Mediaset España: galas especiales en los días más señalados de las fiestas con actuaciones musicales y sketches de humor; estrenos de cine; contenidos navideños y solidarios en los programas de producción propia.

El regreso de La Noche en Paz; especiales de Cámbiame, Pasapalabra, Mi casa es la tuyay ¡Qué tiempo tan feliz!, Sálvame snow weeky el estreno en televisión de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos serán los platos fuertes de la programación de Telecinco.

Cuatro ofrecerá la entrega especial de First dates Christmas en Nochebuena y también emitirá destacados títulos de cine familiar.

Boing se sumará al espíritu navideño con episodios especiales y los mejores momentos de sus series de mayor éxito junto a nuevas entregas de Hora de aventuras: Misión ¡Zuzumba!.

Presentada por Paz Padilla y Joaquín Prat, la ya emblemática cita navideña con la Nochebuena en Telecinco, La Noche en Paz, contará en esta ocasión con Lujan Argüelles como anfitriona invitada.

Sobre el escenario desfilarán artistas como David Bisbal, Mayumana, Ruth Lorenzo, Rosana, Diego Martín, India Martínez, Carlos Baute, Camela, Pablo López, Gemeliers, José María Ruíz, ganador de La voz kids, Latin Fit y Bertín Osborne.

Un año más, presentadores y colaboradores de la cadena como Kiko Hernández, Madame de Rosa, Marisa Martín Blázquez y Alessandro Livi, entre otros, interpretarán sketches de humor ligados a la actualidad. Los cocineros Sergi Arola y Quique Dacosta pondrán una original nota gastronómica a la Nochebuena.

En su finca de Sevilla, Bertín Osborne recibirá a Raphael, uno de los artistas españoles más reconocidos en todo el mundo . En una entrega especial de Mi casa es la tuya el cantante charlará sobre sus duros comienzos como artista, el inicio de su vida en común junto a su mujer, Natalia Figueroa, y el trasplante hepático que lo mantuvo retirado durante un largo tiempo de los escenarios.

Además, ambos intérpretes, amigos desde hace más de 35 años, repasarán junto a un piano los grandes éxitos del jienense.

Sálvame también tendrá protagonismo en la Navidad de Mediaset España con la continuación de la Sálvame Snow Week, la semana blanca de la televisión. Carlos Lozano es el conductor de este metareality en el que Antonio Tejado, Laura Fa, Chiqui, Mónica Hoyos, Jordi Martín, Maribel Sanz, Jesús Tomillero, Rafa Mora (mas los ya expulsados Javier Tudela y Pilar Soto) conviven aislados en un campamento de nieve instalado en el Balneario de Panticosa para tratar de convertirse en uno de los nuevos colaboradores que Sálvame incorporará próximamente a las tardes de Telecinco.

En Nochebuena, ¡Qué tiempo tan feliz! ofrecerá un especial con invitados de lujo: El Consorcio, Calos Baute, Daniel Diges, Las Supremas de Móstoles, La Húngara y un Papá Noel famoso. Un conocido cantante se caracterizará del legendario personaje, pero su identidad no se conocerá hasta el final del programa. Sorpresas y emociones en una tarde inolvidable, ideal para celebrar en familia.

El día de Navidad, María Teresa Campos celebrará la fiesta con José Manuel Soto, Diana Navarro, Rosana y el espectáculo de baile de los hermanos Farruco, que recibirán una sorpresa. Y como broche de oro los villancicos flamencos de Raya Real y los niños del Coro Safari, protagonistas de la campaña Los Comprometidos, de 12 Meses.

Por su parte, Cámbiame saboreará parte de la historia de la Lotería en España con un reencuentro muy especial: el de las primeras niñas que cantaron los números del tradicional sorteo navideño. Después de 32 años, el miércoles 21 de diciembre se reencontrarán en el plató con uno de los cambios más especiales que se recuerdan en el programa.

Carolina, una de las niñas que cantó el Gordo en 1986, se subirá a la pasarela para pedir el cambio que consiga reunir a las cuatro amigas. Ese mismo día se cambiará el look a dos de ellas: Esther y Adela, y al día siguiente, coincidiendo con el sorteo de este año, será el turno de Penélope y Carolina.

Pasapalabra, el concurso presentado por Christian Gálvez ha organizado una Navidad especial y para ello contará con un nuevo grafismo, desarrollado específicamente para estas fechas: árboles, globos, espumillón y adornos aparecerán en los marcadores y rótulos de cada una de las pruebas del concurso. En esta semana también regresará una de las pruebas que más seguidores tuvo durante los meses de verano: Palabras dibujadas. Inspirada en el juego del Pictionary, los concursantes deberán adivinar el mensaje que ocultan los dibujos que hacen los miembros de su equipo.

Otra de las novedades que incorporará el programa durante las fiestas consistirá en que cada campeón tendrá la oportunidad de elegir contra qué concursante se batirá en duelo en el siguiente programa. Habrá 11 concursantes en la grada, de los cuales el campeón solo conocerá su nombre, edad, lugar de procedencia y profesión para descubrir cuál es el mejor rival contra el que batirse.

Un reparto lleno de estrellas que dan vida a elfos, magos y orcos son los protagonistas del estreno en televisión, el viernes 23 de diciembre a las 22.00, de El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, en Cine 5 Estrellas de Telecinco.

El restaurante de First dates se llena de amor gracias a la magia de la Nochebuena y de Lara Álvarez. En una particular adaptación del Cuento de Navidad, la presentadora acudirá hasta el local de Cuatro para transformar los corazones solitarios con encuentros (y reencuentros) rebosantes de ternura y emoción en un especial First dates Christmas.

Entre las cenas de la velada, destaca la de Ángela, una simpática viuda de 76 años. Su familia vive a miles de kilómetros de distancia y el amor ha sido siempre cruel con ella. Lara desatará su primer hechizo de la Navidad con una romántica cita y dos sorpresas.

La Nochebuena es momento apto para los propósitos de enmienda y corregir errores del pasado. Es lo que buscará Rafa, arrepentido de no haber dado la talla como pareja de Julia. O Jose, el invidente leonés, que regresa buscando una nueva cita. También es tiempo de disfrutar de los aciertos del año, como el de Cristian y Cristina, la pareja nacida en First dates que regresan convertidos en marido y mujer. Judith y Álex también volverán al local para descubrir que están a punto de ser más que dos...

First dates acogerá además una Mesa Cero para concienciar sobre la donación de médula a la que se sentará Dani. Él es el novio de Esty, que aguarda en el hospital a un donante para curar su leucemia.

¿Cuándo nació Jesús? ¿Qué fue la Estrella de Belén? ¿Por qué hay etapas misteriosas en la vida del Mesías de las que no se sabe prácticamente nada? ¿Cuál fue su última morada? ¿Por qué hay más de una tumba? En Navidad, una fecha señalada para la Cristiandad que celebra el nacimiento del Salvador, Jesús de Nazaret, Cuarto milenio zoom ahondará el domingo 25 de diciembre, a las 21.30, en esta figura, una de las más carismáticas de la historia de la humanidad, sobre la que tanto se ha contado, pero que, pese a ello, continúa siendo un misterio en su esencia más pura. Para intentar esclarecerlo el programa contará con la presencia del periodista Enrique de Vicente, que abordará todos los enigmas en torno a la profetizada llegada de Jesús.

La figura del Nazareno es, además, un completo misterio en lo que a su infancia se refiere. Hay partes de su vida sobre las cuales los Evangelios apenas nos revelan nada. Con la ayuda del catedrático Antonio Piñero, especializado en cristianismo primitivo, analizaremos estos textos para comprender mejor su trascendencia. Además, Cuarto milenio zoom profundizará sobre las reliquias más importantes asociadas a Jesús, como la Sábana Santa, que será examinada en detalle con la ayuda de Carmen Porter, o el Titulus Crucis, del que hablará Iker Jiménez, así como otras, consideradas objetos de poder y, por tanto, perseguidas y codiciadas.

Por último, el programa profundizará en el gran enigma de Jesús: su muerte. ¿Dónde fue enterrado? Oficialmente, el cuerpo de Jesús de Nazaret fue depositado en el Santo Sepulcro antes de su supuesta Ascensión, pero lo cierto es que hay otros enclaves que también se erigen como la última morada del Mesías. ¿Qué bases sustentan esa teoría? El equipo del magacín de lo desconocido tratará de dar respuesta a los enigmas relacionados con Jesús de Nazaret.

El sábado 24 y el domingo 25 de diciembre los más pequeños de la casa disfrutarán en Boing de episodios especiales ambientados en Navidad de El asombroso mundo de Gumball, Hora de aventuras, Historias corrientes, Steven universe, Teen titans go!, Tito Yayo y Doraemon. Además, habrá nuevas entregas de Hora de aventuras: Misión ¡Zuzumba!