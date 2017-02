'First dates' reparte a domicilio su menú del amor del 13 al 19 de febrero

Disfrutar de una romántica velada en pareja degustando algunas de las suculentas propuestas gastronómicas que integran el menú especial del restaurante más famoso de la televisión será posible durante la semana de San Valentín.

Coincidiendo con la celebración del Día de los Enamorados, Mediaset España ha puesto en marcha una iniciativa especial publicitaria con Deliveroo, el servicio integral de reparto de comida a domicilio, para trasladar la cocina de First dates a las casas de los espectadores.

Los seguidores del programa que conduce Carlos Sobera de lunes a sábado en el access prime time de Cuatro podrán degustar los platos que integran un menú especial a través de la web o la app de Deliveroo gracias a un servicio que estará disponible entre el 13 y el 19 de febrero para los clientes residentes en Madrid, Barcelona y Valencia.

La iniciativa especial diseñada por Publiespaña cuenta con dos fases: la primera, compuesta por una serie de telepromociones para dar a conocer a los espectadores cómo trabaja Deliveroo y la segunda, con diferentes acciones de product placement en las que se mostrará cómo el restaurante de First dates se incorpora de manera temporal a los establecimientos de restauración con los que Deliveroo colabora, poniendo así su oferta gastronómica a disposición de los clientes que hagan uso del servicio de reparto a domicilio la próxima semana.

Los usuarios podrán encontrar tanto en la versión web como en la app de Deliveroo el detalle de los platos, incluidos en la carta real sobre la que eligen los comensales que participan en el programa.

Deliveroo está reforzando desde el lunes 6 de febrero esta acción en redes sociales con el lanzamiento de un concurso en Facebook que permite optar a sus usuarios a una serie de premios por valor de 30 euros, que podrán invertir en este menú especial First dates.

Todos aquellos que deseen participar tendrán que responder de la manera más original posible a la pregunta: "¿Qué harías en 60 segundos para conquistar a la persona que te gusta?" , con la opción de compartir sus fotos con el hashtag #DeliverooXFirstDates. Esta iniciativa, que pondrá en juego estos premios en Madrid, Barcelona y Valencia, concluirá el propio día de San Valentín con la comunicación de los ganadores.

Tras su estreno en abril de 2016, First dates se ha convertido en el programa revelación de la temporada en Cuatro tras experimentar una trayectoria permanentemente ascendente en términos de audiencia, hasta alcanzar un 8,5% de share medio acumulado y 1.616.000 espectadores, nuevo récord histórico de seguimiento, en enero de 2017.

El formato, que ha revolucionado el concepto del dating show con una oferta diaria donde dos desconocidos viven una auténtica cita a ciegas sin importar su edad, condición sexual, procedencia o religión, ha logrado batir en enero en su franja a la oferta de La Sexta (8,1%), a la que ha superado también en el target comercial (10,7% vs 8,8%).

Destaca el seguimiento del programa entre jóvenes de 13 a 24 años (9,9% vs. 5,1% de La Sexta), espectadores de 25 a 34 años (11,6% vs 6,3%) y de 35 a 54 años (11,2% vs 8,4%).