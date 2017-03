Un adolescente de dos metros que sueña con ser invisible, en ‘Proyecto bullying’

El protagonista de la tercera entrega de Proyecto bullying, que Cuatro emite el martes 7 de marzo en prime time (22.45), tiene 14 años. Con casi dos metros de altura es el más grande de su clase y el objeto de burla de sus compañeros, que le atribuyen todo tipo de motes. En los recreos se esconde en la biblioteca y se enfada cuando los profesores le obligan a salir al patio a relacionarse.

En su vídeo diario narra su día a día: " A mí, en algunos momentos, me gustaría ser como invisible. Me duele que me lo digan y que me anden recordando que soy gigante. Un compañero que estaba al lado mío le pidió al profesor cambiarse de sitio, dejándome a mí solo. Siempre es lo mismo, cuando pueden, se van. Nunca he tenido un grupo de amigos, nada, siempre he estado solo".

Aunque el colegio quiso participar en Proyecto bullying tras ver las imágenes, las autoridades educativas no se lo permitieron. Aun así, el programa contó con el testimonio de una de sus profesoras, quien, a título personal, quiso mostrar su apoyo al adolescente.

" Los niños no son malos con 12 años; han tenido una serie vivencias que a lo mejor les llevan a eso y también necesitan que los ayuden. Es parte de mi trabajo, no solo enseñarles matemáticas. Tengo que colaborar en la educación que les dan sus padres y cuidar de que sean felices porque con esa edad tienen que ser felices", resume esta docente.

La profesora acude junto a sus compañeros al visionado de las imágenes que muestran el día a día del adolescente y sus sentimientos cuando vuelve del colegio. Entre abrazos y disculpas entienden lo mal que lo pasa y se comprometen a ayudarle a partir de ese momento.

Además, y junto a Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto que sufrió bullying de pequeño también por su altura, el protagonista y sus compañeros realizarán una actividad lúdica de la que aprenderán una gran lección.

" El mayor grupo de todos es el acosador pasivo, el que mira y no hace nada. Si vosotros tomáis conciencia de ello y hacéis grupo, el grupo va a ser muy grande y al final haréis fuerza para que esté protegida la persona que esté sufriendo acoso. Cuando veis cosas que no os gustan, no os quedéis de brazos cruzados", afirma el deportista.

Zubizarreta y el adolescente vivirán también un partido de baloncesto de la ACB, donde el joven hará el saque de honor y conocerá a los jugadores. Por primera vez sentirá que es "el más bajito entre los gigantes".