Los veinte mejores anuncios de la Super Bowl (y el censurado)

El partido que enfrenta en la madrugada del 5 al 6 de febrero a New England Patriots y Atlanta Falcons en el NRG Stadium de Houston (Tejas) -que en España ofrece #0- es mucho más que una retransmisión televisiva. La Super Bowl es EL evento que paraliza Estados Unidos y lo sienta frente al televisor.

La final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) supera los cien millones de espectadores solo en Estados Unidos (130 millones en 2016, según ESPN), y hay tortas por asomarse a esta ventana. Tanto para artistas como para marcas.

Entre los primeros, la afortunada de este año es Lady Gaga, que ya participó en la Super Bowl de 2016 cantando el himno -labor que esta vez desempeña Luke Bryan-. En esta ocasión, es la protagonista de la actuación del descanso, uno de los momentos más esperados de la velada. En la producción se ha dejado diez millones de dólares (9,3 millones de euros).

Otro de los hitos de la retransmisión son las pausas publicitarias, donde las marcas echan toda la carne en el asador para sorprender a sus potenciales clientes.

Los spots de la Super Bowl son pequeñas obras de arte, y cuentan con presupuestos de superproducciones de Hollywood. Fox Sports cobrará en torno a cinco millones de dólares (4,6 millones de euros euros) por 30 segundos, coste del anuncio al margen.

Estos son los 20 anuncios más originales y más espectaculares en la edición 2017 de la final de fútbol americano, y uno que no ha pasado los filtros de la censura:

Nintendo Switch

Party poopers ( Aguafiestas), de Pepsi (con Joe Flacco)

Chez Felix, de Wix (con Jason Statham y Gal Gadot)

Born the hard way ( Nacido de la forma más dura), de Budweiser

Cleaner of your dreams ( El limpiador de tus sueños), de Mr. Clean (Don Limpio)

Hero's journey ( El viaje del héroe), de KIA (con Melissa McCarthy)

Brady everyday (Brady todos los días), de Intel (con Tom Brady)

Cold storage ( Almacenamiento congelado), de Wendy's

Aguacates desde México

Easy driver ( Conductor fácil), de Mercedes-Benz (dirigido por los hermanos Coen)

The conspiracy ( La conspiración), de Buffalo Wild Wings (con Brett Favre)

Who is JohnMalkovich.com? ( ¿Quién es JohnMalkovich.com?), de Squarespace (con John Malkovich)

Romance ( Romance), de Skittles

Go further ( Ir más lejos), de Ford

Halftime #BathroomBreak ( Tiempo medio del partido #DescansoDelBaño), de Febreze

No need for extreme measures ( No hacen falta medidas extremas), de Sprint

Customers come first at Gronk's Cleaners ( Los clientes vienen primero a Gronk's Cleaners), de Tide (con Rob Gronkowski y Jeffrey Tambor)

The Internet wants you ( Internet te quiere), de Go Daddy

Daughter ( Hija), de Audi

La nota negativa la pone el spot de General Nutrition Centers (GNC), una compañía que vende productos de nutrición y alimentación para deportistas, que no ha pasado los filtros de la NFL.

El anuncio se titula Live well y ha sido retirado por considerar que se fomentaba el consumo de sustancias prohibidas. En el vídeo aparecen varios atletas entrenando a fondo en un gimnasio y cuando parece que no pueden continuar con el ejercicio, el producto promete ser de ayuda para cumplir los objetivos.

Live well, de GNC