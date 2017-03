Don Draper 'coloca' su anuncio de ketchup 50 años después

La empresa de alimentación americana Heinz ha hecho realidad en su última campaña publicitaria una idea de Don Draper, el protagonista de la serie de televisión de AMC Mad men interpretado por Jon Hamm, ganador de dos Globos de Oro, en 2008 y 2016, por este papel.

Según informa la publicación AdvertisingAge, la agencia de publicidad David ha rescatado la idea que Don Draper presentó en un episodio de la sexta temporada de Mad men a los directivos de la marca de ketchup, quienes rechazaban la propuesta en el episodio.

En cambio, los responsables reales de Heinz han apostado por la campaña de Don Draper, que incluye recreaciones casi idénticas a las que este publicista de ficción propuso al cliente durante un episodio de 2013 del drama de AMC. Patatas fritas, una hamburguesa y un trozo de carne son el reclamo visual del sencillo anuncio, al que acompaña una única frase en su cabecera: Pass the Heinz ( Pásame el Heinz).

"Lo que nos gusta de esto es que, a pesar de que Don Draper creó la campaña Pásame el Heinz hace casi 50 años, la comunicación sigue funcionando y resuena hoy", ha declarado a la revista Nicole Kulwicki, responsable de la marca Heinz. Así, los anuncios del ketchup omiten la presencia de la salsa de tomate o su mítica botella, ya que, como argumenta Draper en la serie, "es Heinz y Heinz sólo significa una cosa".

De este modo, la agencia en la ficción Sterling Cooper Draper Pryce y la real David comparten los créditos creativos de la campaña de publicidad.

50 years later, and we still don't believe you should settle for fries without Heinz. #passtheheinz https://t.co/OpJNjMLwGM pic.twitter.com/FjfLS70xUZ