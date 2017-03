El contenido y las audiencias masivas, claves en el futuro de la publicidad

La televisión no muere, el dato no vale de nada sin sentido común y los mejores contenidos serán los que atraigan la publicidad. Estos son los tres pilares sobre los que descansan el presente y el futuro de la publicidad desde el punto de vista de los operadores de televisión, un escenario a debate en la mesa redonda en la que ha participado Salvador Figueros, director de Marketing de Publiespaña, en la jornada The future of advertising, celebrada en Madrid.

Según el directivo, "la televisión lineal es el negocio más importante de todos los medios convencionales". Tanto es así que todas las magnitudes que se manejan en el sector, lejos de la muerte anunciada que muchos gurús vaticinan, prueban que la televisión disfruta de una salud fantástica, es el medio que cuenta con más del 40% de la tarta publicitaria .

A juicio de Salvador Figueros, la televisión generalista ofrece a los anunciantes "audiencias masivas" que "no están al alcance del resto de medios" y, al mismo tiempo, cuenta con un "alto interés estratégico en el negocio digital, donde la publicidad programática convergerá con la convencional".

Ante el auge del dato, Figueros considera que la información añadida que facilita la tecnología incorpora un mundo lleno de posibilidades para conocer mucho mejor a los clientes, pero en esta nueva medición debe imperar el sentido común.

En lo que respecta a la televisión, ha defendido que "los medios que ofrezcan los mejores contenidos serán los medios mejor posicionados" de cara a los anunciantes.

Y ha recordado que en Mediaset España, "producir los mejores contenidos es nuestra razón de ser. Contenidos de entretenimiento que conecten con tanta audiencia como sea posible y que les haga volver una y otra vez, para enganchar al mayor número de usuarios. Esa es la esencia de nuestro negocio y la principal búsqueda de los anunciantes para hacer llegar su mensaje".

"No importa si la difusión es a través de las vías tradicionales o si es nuestra emisión online o si se consume en un televisor o PC, el objetivo siempre es hacer pasar un buen rato a nuestra audiencia. Luego, utilizaremos las fórmulas comerciales o de contratación más adecuadas en cada momento. Hoy serán unas y mañana serán otras", ha declarado.