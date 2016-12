Las diez series del año en Estados Unidos

Pocas discrepancias se encuentran entre los rankings que estos días publican los medios estadounidenses con lo mejor de la ficción televisiva de su país en este 2016 que agoniza. El pueblo contra O.J. Simpson entre los dramas y Atlanta entre las comedias son dos de los imprescindibles de unas listas donde tampoco falta la ochentera magia de Stranger things.

En cambio, hay clamorosas ausencias entre las series más aplaudidas por el público generalista, como el caso de The walking dead.

Así han quedado los rankings de los medios especializados de referencia:

REVISTA TIME

El pueblo contra O.J. Simpson. Diez episodios de FX en torno al juicio de la estrella de fútbol americano acusado de matar a su exesposa y a un camarero, con Sarah Paulson y Cuba Gooding Jr. en cabeza del reparto.

The girlfriend experience. Adaptación televisiva del filme homónimo de Steven Soderbergh estrenado en 2009.

The americans. El matrimonio de espías soviéticos interpretados por Keri Russell y Matthew Rhys lleva cinco años con su doble vida.

Late night with Seth Meyers. El show del excómico de Saturday night live merece su hueco en esta lista por la cobertura de las elecciones presidenciales estadounidenses en la cadena NBC.

Atlanta. La comedia creada y protagonizada por Donald Glover ( Community, Marte) presenta los problemas a los que se enfrenta Earn, un aspirante a agente de música rap que vive en Georgia, con los conflictos raciales de fondo.

O.J.: Made in America. Se estrenó en ESPN justo después de El pueblo contra O.J. Simpson.

Better call Saul. Spin-off de Breaking bad en AMC en torno al abogado de la serie original.

Veep. Satírica comedia política de HBO protagonizada por Julia Louis-Dreyfus.

Spechless. Sentido del humor en torno a una familia con un hijo que tiene parálisis cerebral .

Love. Tragicomedia de Netflix sobre las frustraciones y decepciones de cualquier historia de (des)amor verdadera.

TVGUIDE

El pueblo contra O.J. Simpson. Retrato de un país y una época, la justicia, la fama y las estrellas del deporte.

Stranger things. Nadie podía predecir que una serie ochentera de Netflix protagonizada por Winona Ryder y un puñado de niños desconocidos para el gran público tendría tanto éxito. El personaje de Eleven, al que da vida Millie Bobby Brown, es ya historia de la televisión.

Better call Saul. Precuela de Breaking bad que se centra en Saul Goodman, seis años antes de cruzarse con Walter White y convertirse en el abogado para todo de Heisenberg.

The night of. En el drama criminal de HBO, resolver el misterio es lo menos importante. Lo relevante es el debate en torno a la validez del sistema judicial, la islamofobia o las tensiones socioeconómicas. En ocho episodios, el remake de la serie británica homónima presenta el caso de un misterioso asesinato que servirá de percha para reflexionar sobre otros grandes temas.

Atlanta.

Rectify, drama sureño que llega a su conclusión en su cuarta temporada,

The good place. La comedia más creativa y especial del año, en palabras de TVGuide. La mezcla entre Kristen Bell, Ted Danson y los guionistas de Parks and Recreation es perfecta.

Crazy ex-girlfriend. Comedia musical con un radical mensaje feminista. Su creadora, Rachel Bloom, aprovecha el formato ligero del show para introducir temas serios como el alcoholismo, la depresión o la bisexualidad.

Westworld. La que se anuncia como heredera de Juego de tronos en HBO. Un puzzle de ciencia ficción que introduce cuestiones como la inteligencia artificial o la tecnología. Una serie de dilemas atemporales que el intrincado western dramático creado por Jonathan Nolan y Lisa Joy han confeccionado con mimo para los espectadores.

This is us. El drama familiar de la cadena NBC se mueve entre el pasado en el que dos padres crían a sus hijos pequeños y el presente, donde aquellos retoños ya tienen sus vidas adultas y son el resultado directo de aquella crianza. Una obra firmada por el guionista de Crazy stupid love, Dan Fogelman. Relata la historia de varias personas que nacieron el mismo día, con el talento de actores como Mandy Moore y Milo Ventimiglia.

AMERICAN FILM INSTITUTE (AFI)

The americans.

Atlanta.

Better call Saul.

The Crown. Este drama de época de Netflix está basado en la obra teatral de Peter Morgan titulada The audience y habla sobre la relación entre el palacio de Buckingham y el 10 de Downing Street. Una apasionante lucha de poder con una cuidadísima ambientación histórica y grandes interpretaciones.

Juego de tronos. El épico drama medieval de HBO inspirado en la prosa de George R.R. Martin va camino de su séptima... y penúltima temporada.

The night of.

El pueblo contra O.J. Simpson.

Stranger things.

This is us.

Veep.

IMDB. Atendiendo a los clics registrados en su web, la página de referencia en cine y televisión ha elaborado su lista.

Juego de tronos.

Stranger things.

The walking dead. La ficción zombie post-apocalíptica de la cadena AMC es otro de esos gigantes catódicos que arrastran millones de espectadores cada temporada. A pesar de ser una de las grandes olvidadas en las listas de otros medios, el drama basado en la novela gráfica de Robert Kirkman sigue siendo uno de los imprescindibles en la cabecera de la mayoría de espectadores.

Westorld.

American horror story. Ryan Murphy es sinónimo de producciones bizarras. Y su gran obra no podía ser menos.

The flash. Una prueba de que los cómics y la televisión no son irreconciliables.

Mr. Robot. El drama protagonizado por Rami Malek, que fue una de las sorpresas del pasado año, ha dividido a la audiencia en la segunda. Tras vivir en esa burbuja metanfetamínica de ensoñación y delirios de grandeza, deben enfrentarse ahora a la dura realidad junto a Elliot.

Orange is the new black. Drama carcelario basado en hechos reales en Netflix.

Vikings. El canal Historia narra la historia de Ragnar Lothbrok y sus audaces expediciones para descubrir nuevas culturas, tierras y riquezas. Drama de época protagonizado por Travis Fimmel, cuyo abandono de la serie no debería quedar lejos, según los planes del creador, Michael Hirst.

Daredevil. Tras una primera temporada introductoria que llegó a coquetear con el drama judicial más que con el género de acción y superhéroes, la segunda entrega en Netflix ha sido, con la ayuda de The Punisher, un carrusel de brutalidad, guantazos y logradas coreografías de peleas cada vez más recurrentes.

REDES SOCIALES . Por último, Twitter ha revelado cuáles han sido las diez series sobre las que más comentaron los espectadores de todo el mundo a lo largo del año:

#GameOfThrones ( Juego de tronos)

#TheWalkingDead ( The walking dead)

#GreysAnatomy ( Anatomía de Grey)

#DescendantsOfTheSun ( Descendants of the Sun)

#MasterChefbr ( Masterchef Brasil)

#OITNB ( Orange is the new black)

#StrangerThings ( Stranger things)

#Empire ( Empire)

#TheVoice ( The voice)

#Bbb16 ( Gran hermano Brasil)