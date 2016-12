'Juego de tronos', serie más pirateada del mundo por quinto año consecutivo

Juego de tronos es una de las series más populares de la televisión. Un honor que suele correr en paralelo a la piratería. Por quinto año consecutivo, BitTorrent ha concedido a la ficción de HBO basada en el universo creado por George R.R. Martin el título de serie de televisión más pirateada del mundo.

Un total de 350.000 personas descargaron ilegalmente los episodios de Juego de tronosde forma continuada en 2016. Le siguen The walking dead y Westworld.

El ranking queda así:



Juego de tronos. El drama de HBO basado en la épica prosa de R.R. Martin vuelve a ocupar su particular trono un año más a solo dos temporadas de despedirse de los espectadores.

The walking dead. Otra de los grandes gigantes televisivo que arrastran millones de espectadores semana tras semana. La ficción zombi de la cadena AMC basada en la novela gráfica de Robert Kirkman es una de las series más populares y vuelve a demostrarlo.

Westworld. La creación de Jonathan Nolan y Lisa Joy para HBO es uno de los grandes estrenos del año televisivo. Este intrincado western futurista presenta una infinidad de posibilidades. Su estreno fue polémico por lo explícito y sangriento de sus contenidos.

The Flash. El superhéroe de DC Comics al que da vida Grant Gustin es uno de los más queridos del panorama televisivo.

Arrow. La serie de la cadena The CW que ya emite su quinta temporada. Está en plena forma tras el mayor crossover de la historia de la televisión que unió a Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of tomorrow.

The big bang theory. La sitcom geek que tiene en nómina a algunos de los actores mejor pagados de la televisión no recibirá los ingresos por los millones de descargas ilegales que genera con su exitosa fórmula que mezcla comedia y frikismo.

Vikings. Drama del canal Historia protagonizado por Travis Fimmel

Lucifer. A pesar de ser considerada por algunos críticos como de las peores series de 2016, el Príncipe de la Oscuridad engancha a sus acólitos.

Suits. El drama sobre la abogacía protagonizado por Mike Ross y Harvey Specter es una narración ágil e ingeniosa de algo tan aburrido sobre el papel.

The grand tour. El programa televisivo emitido en formato de serie que recupera la dinámica de Top gear pero con un nueva cadena, Amazon en vez de BBC, es otro de los más populares y descargados ilegalmente.