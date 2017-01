'Dragon ball super' y 'Justice league action' llegan en febrero a Boing

Con el reto de superar los excelentes registros de 2016, Boing, el canal infantil de Mediaset España, ha programado para febrero el estreno en exclusiva de dos series animadas de referencia: Dragon ball super, inspirada en la producción japonesa Bola de dragón zeta, y Justice league action, protagonizada por los superhéroes más famosos del mundo en versión animada. Junto a estos estrenos, nuevos episodios de Teen titans go! y de Historias corrientes conforman los contenidos más importantes del canal para este mes.

Dragon ball super, nueva serie basada en la mítica producción manga que arrasó en los 90 en todo el mundo, llega a Boing el 20 de febrero. Creada originalmente como un cómic en 1984, Dragon ball está considerada como una de las obras más influyentes y populares de la época contemporánea, y ha servido de inspiración para mangas como One Piece, Naruto y Fairy Tail. Además de su salto del cómic a la televisión, Dragon Ball ha dado lugar a una exitosa franquicia de productos inspirados en el universo de Goku y sus amigos.

Con el estreno en Boing de Dragon ball super, los espectadores vivirán de nuevo las aventuras de Goku, el guerrero más poderoso de la Tierra. Tras derrotar a Magin Boo, Goku y sus amigos tienen una vida de lo más pacífica: Goku ahora se dedica a la agricultura, aunque siempre encuentra un rato para seguir entrenando; Mister Satan se ha hecho famoso como gran salvador de la Humanidad; Trunks y Goten hacen cosas de niños; Goan y Videl se han casado; y Vegeta pasa unas vacaciones en familia.

Pero algo que cambiará su destino está a punto de ocurrir. Mientras se reúnen para celebrar el cumpleaños de Bulma, el dios de la Destrucción ha despertado y se está dedicando a lo que mejor se le da: aniquilar planetas... y acaba de descubrir la Tierra. Una vez más, Goku necesitará la ayuda de sus amigos para convertirse en el legendario Super Saiyan y poder así derrotar al dios de la Destrucción. Así comienza la nueva serie Dragon ball super, una nueva aventura llena de comedia y acción, lista para conquistar a una nueva generación de fans y reenganchar a sus fieles seguidores.

Antes de Goku, los superhéroes más famosos del mundo llegan a Boing el 4 de febrero (13.25) con el estreno en exclusiva de Justice league action, serie animada creada por Warner Bros. Animation. Batman, Superman y Wonder Woman lideran a los grandes héroes del universo contra sus peores enemigos. Ya sea defendiendo la Tierra, enfrentándose a invasores del espacio o luchando contra extrañas fuerzas mágicas, este equipo de superhéroes está preparado para cualquier desafío.

Batman, el caballero oscuro, el mejor detective del mundo, utiliza su cerebro, fuerza y habilidad para encarar a todo enemigo que se le ponga por delante, sin importar lo difícil que sea el desafío. Superman tiene súper de todo: fuerza, velocidad, capacidad de volar, invulnerabilidad, y hasta rayos X en los ojos. Wonder Woman vive dividida entre su misión de promover la paz y su espíritu de guerrera. Lucha contra el mal mientras espera a que los humanos sean conscientes de su fantástico potencial.

Estos superhéroes no paran: se han enfrentado a las mismísimas Supernenas, han sobrevivido a una isla desierta y a partir del 13 de febrero (19.50) revivirán el espíritu de los pioneros del Lejano Oeste en los nuevos episodios de Teen titans go!. En estas entregas los espectadores descubrirán que Raven es una verdadera artista del baile. Además, una bolsa de gusano de seda gigante aparece en el salón de los Titans y nadie sabe qué hace ahí. La resolución del misterio, en los nuevos episodios en exclusiva de Teen titans go!. Además, los fans de la serie podrán seguir disfrutando de ella en el nuevo juego disponible en Boing.es.

Desde el 11 de febrero (12.15), en los Findes Cartoon Network, Mordecai, Rigby y el resto de la pandilla de Historias corrientes estarán perdidos en el espacio. Para intentar volver a la Tierra, Benson asigna tareas a cada uno mientras Mordecai y Rigby, por casualidad, encuentran unos carritos espaciales superdivertidos y logran hacer grandes amigos. Además, Mordecai y Rigby tendrán que aprender a ahorrar créditos espaciales para poder pagarse sus caprichos. Las aventuras de Historias corrientes también llegarán a la web con el juego Trash N' Dash . En él, los jugadores tendrán que recoger toda la basura posible, esquivando volcanes, charcos de agua, agujeros negros, corta-céspedes y malvados unicornios.

Tras anotar un destacado 12,6% de share entre los niños de 4 a 12 años, 2,8 puntos más que Disney Channel (9,8%), el canal marcó durante el pasado año la mayor distancia histórica frente a su competidor. En 2016 fue la cadena infantil líder de la televisión comercial por cuarto año.