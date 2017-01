'Juego de tronos': "Seríamos idiotas" de no estudiar un 'spin-off'

A Juego de tronos le quedan 15 horas... O eso afirmaba Iain Glenn, el actor que da vida al caballero sir Jorah Mormont. El despiadado drama medieval apura sus dos últimas temporadas, que serán más cortas y se estrenarán más tarde que las anteriores, mientras HBO se aferra a la aclamada serie como a una gallina de los huevos de oro que no resultaría extraño encontrar en los criaderos de Roca Casterly, territorio Lannister.

El presidente de programación de la cadena, Casey Bloys, reconocía recientemente que quiere que la última temporada de la ficción basada en la épica prosa de George R.R. Martin sea más larga.

Ahora resucita la posibilidad del spin-off, del que se lleva hablando meses, en unas declaraciones durante el Television Critics Association de invierno: "Todo lo que puedo decir es que estamos explorando la posibilidad. No tenemos ningún guion y no estamos cerca de decir que vayamos a hacerlo. Pero seríamos idiotas de no explorar la opción. Es un mundo muy rico. Seríamos tontos de no hacerlo".

Unas palabras que chocan con el deseo expresado por David Benioff, uno de los dos showrunners de Juego de tronos, que habló en 2016 sobre la posibilidad de rodar un spin-off: "Llega un momento, especialmente cuando se trata de una serie, en el que todo se cae y pierde la magia y la capacidad de sostener un mundo de la grandeza del nuestro. Cuando llegas a tu límite e intentas presionar más, la gente empieza a imaginar cuándo acabará esperando que sea pronto para poder fijarse en la próxima serie. Eso no es lo que hemos querido nunca".

Sin embargo el escritor George R.R. Martin adujo en septiembre que hay mucho material para preparar un spin-off relacionado con su universo: "Tengo cientos de páginas de historia falsa que llevaron hasta Juego de tronos. Así que hay mucho material ahí y estoy escribiendo más". El relato con más papeletas para ser adaptado a la televisión sería Tales of dunk and egg, una historia acaecida 90 años antes de Canción de hielo y fuego que sigue las aventuras de sir Duncan el Alto, un futuro comandante de la Guardia del Rey y del monarca Aegon V Targaryen.

El final de la sexta temporada de la serie Juego de tronos, que avanzó parte de la trama de los próximos libros de la saga, dejó a sus fans boquiabiertos al mostrarles el maquiavélico plan de Cersei, la verdad sobre los orígenes de Jon Snow y el inicio del viaje de Daenerys y su ejército.