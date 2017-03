Ed Sheeran sorprende a Arya Stark en la séptima temporada de 'Juego de tronos'

El final del gran juego se acerca... y qué mejor que amenizar la espera con algo de música. El cantante Ed Sheeran estará en la séptima y penúltima temporada de Juego de tronos,cumpliendo el deseo de muchos fans y del propio artista, declarado seguidor del drama medieval de HBO.

Así lo han revelado los dos showrunners de Juego de tronos, David Benioff y Dan Weiss, durante el South by Southwest de Austin (Texas, Estados Unidos): "Durante años hemos intentado buscarle un papel a Ed Sheeran en la serie para sorprender a Maisie (Williams, que interpreta a Arya Stark y es gran fan del cantante) y este año finalmente lo hicimos".

El intérprete de Shape of you no es el único músico con papel en Juego de tronos. En anteriores temporadas, el drama basado en la épica prosa de George R. R. Martin ha acogido cameos de Gary Lightbody, líder de Snow Patrol; el percusionista Will Champions, de Coldplay; Sigur Rós y Mastodon. Los showrunners de la serie se permiten bromear con esto: " Muchos músicos nos dicen que quieren estar en la serie y les decimos que rodarla es muy aburrido. 'Vas a odiarlo, estarás sentado tres días durante 12 horas diarias...".

De hecho, el vocalista de Sigur Rós, Jónsi Birginsson, quería irse después de su aparición durante la boda de Joffrey en la tercera temporada... para descubrir que debía quedarse más días como extra.

La séptima temporada de Juego de tronos llega a HBO y a Movistar Series Xtra (dial 12) la madrugada del 16 al 17 de julio en VOS y de forma simultánea a Estados Unidos Siete nuevos episodios que prometen ser el principio del fin de la que ya es la serie más laureada de la televisión, con un total de 38 Emmys.

Respaldada por sus tres dragones y un enorme ejército de fieles dothrakis, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) por fin cruza el Mar Angosto hacia Poniente en compañía de Tyrion (Peter Dinklage) y Varys (Conleth Hill), con el objetivo de recuperar lo que es suyo por derecho. Pero las consecuencias de su llegada podrían ser impredecibles.

Mientras tanto, Cersei Lannister (Lena Headey) impone su mandato en los Siete Reinos desde el Trono de Hierro, ajena a las conspiraciones de los Martell y los Tyrell, aún sedientos de venganza. Tras el anuncio del invierno con la llegada del cuervo blanco de la Ciudadela, Jon (Kit Harington) y Sansa (Sophie Turner) permanecen alerta en el Norte, conscientes de la amenaza que se aproxima más allá del Muro y quizá son los únicos capaces de movilizar Poniente para oponer resistencia al ejército del Rey de la Noche.

Lo que antes flotaba en el aire como una amenaza, está a un paso de ser un hecho inevitable. Solo hay una guerra que importa, la gran guerra. Y ya está aquí.

En esta nueva temporada, España vuelve a ser escenario de la serie, con localizaciones en la playa de Muriola (Barrika), San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo), la playa de Zumaia (Zumaia), Sevilla, Santiponce (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba), Cáceres y Malpartida de Cáceres (Cáceres).