"Duras negociaciones" para renovar 'The big bang theory'

The big bang theory emite actualmente su décima temporada, con dudas sobre si sus buenos datos de audiencia en Estados Unidos garantizan una 11ª. La sitcom geek arrastra audiencias millonarias temporada tras temporada en la cadena CBS, pero también se ve obligada a soportar el salario de sus protagonistas, de cerca de un millón de euros por cabeza y por episodio, los más altos de toda la televisión,.

En una reciente cita, donde las cadenas presentaban sus nuevos proyectos y anunciaban la renovación de otros, CBS no incluyó en esta segunda categoría a The big bang theory.

No obstante, el presidente de la cadena televisiva, Glenn Geller, reveló a Deadline que están en negociaciones para continuar las (des)venturas del hilarante grupo de científicos (y Penny): "Estamos en negociaciones. Es lo normal en los negocios. Van a ser duras, que es lo normal en una situación como ésta, pero somos optimistas".

Por su parte, los otros implicados en esas "duras negociaciones" son los propios actores. Jim Parsons y Kunal Nayyar, Sheldon Cooper y Raj en The big bang theory, se mostraron optimistas y alejaron las dudas acerca de que la serie esté cerca de su final.

La última vez que CBS retrasó tanto la renovación de la sitcom freak... terminó anunciándola al final de la temporada, para tres más. Y las negociaciones contractuales de sus protagonistas terminaron meses después, por lo que todo parece seguir el calendario.

Es demasiado pronto para saber si The big bang theory tendrá o no una 11ª temporada, pero la cadena CBS arrastra más de nueve años a su espalda emitiendo esta serie y una retirada a tiempo quizás sea lo más factible. Eso sí, tal y como ya advirtió Kaley Cuoco (Penny en la comedia), el futuro de The big bang theory es solo cuestión de dinero.