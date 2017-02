El giro de guion que dejó en 'shock' a los fans de 'Jane the virgin'

Jane the virgin, la telenovela protagonizada por Gina Rodríguez (Globo de Oro por este papel), dejó a sus fans en estado de shock tras la emisión de su último episodio es Estados Unidos. Un inesperado giro de guion que incluso ha obligado a su showrunner, Jennie Urman, a salir a explicar por qué ha pasado lo que ha pasado. Si no quieres saberlo, no sigas leyendo, porque esta noticia contiene spoilers.

En el último capítulo emitido hasta ahora, correspondiente a la tercera temporada, Jane the virgin asiste a la inesperada muerte de Michael (Brett Dier), el marido de Jane (Rodríguez), la gran protagonista de la versión estadounidense del culebrón venezolano Juana la virgen. Un giro argumental que nadie quería creer, después de que Michael fuese disparado en la season finale de la segunda temporada, justo después de casarse con Jane.

Después de sobrevivir y recuperarse de sus heridas en el estreno de la tercera temporada, Michael y Jane se reúnen en el mismo lugar en el que tuvieron su primera cita, y llegan a hablar sobre la posibilidad de tener un bebé juntos... momentos antes de que él fallezca, víctima de una disección de la arteria aorta provocada por la herida del disparo.

La muerte del detective no tardó en provocar el shock de todos los espectadores de Jane the virgin (que en España emiten Movistar y Divinity) , que expresaron a través de las redes sociales.

Unas herramientas que la propia showrunner de la serie, Jennie Urman, aprovechó para defender el giro de guion a través de una carta abierta publicada en su perfil de Tumblr: "En un primer momento, pensé que Michael moriría antes. Pero Brett es tan buen actor que nos hizo cambiar algunas cosas en el guion. Aunque esto es una telenovela, como frecuentemente os recuerdo, y estamos solo en el ecuador".