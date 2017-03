Reencuentro secreto de 'Friends'

Noticias agridulces para los fanáticos de Friends. Los seis protagonistas de la sitcom de NBC se han reunido recientemente; pero fue un encuentro secreto, así que no hay imágenes de esa demandada reunión.

La actriz Lisa Kudrow, que interpretó a Phoebe Buffay en la serie de los años 90 del siglo pasado, desveló a la presentadora de NBC Savannah Guthrie que se celebró una cena privada en la que, además del elenco femenino -ella, Jennifer Aniston y Courteney Cox-, estuvieron los chicos, David Schwimmer, Matt Leblanc y Matthew Perry.

"Fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Fue hilarante, nos reímos sin parar", comentó la estrella televisiva de 53 años.

La protagonista de Web therapy admitió que prefirieron mantener en secreto el reencuentro ante la hipótesis de que al final no se produjera. "No dijimos que se iba a producir; si no hubiera sucedido, no tendríais una razón para estar decepcionados", añadió.

La actriz también se pronunció sobre un hipotético regreso de la sitcom que triunfó a mediados de los 90. " Lo que nos gustó de aquel show era cómo eran aquellos veinteañeros. Ellos eran su propia familia y ahora todos tienen familia. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a ver?", se preguntó Kudrow.

El año pasado, casi todo el reparto, con la excepción de Perry, se reunió para el especial de NBC Must see TV: An all star tribute, en el que se homenajeó a James Burrows, realizador estadounidense que cuenta en su abultado currículum con series como Friends, Cheers, Taxi, Will & Grace o The big bang theory.