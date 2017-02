Primark retira la camiseta ¿racista? de 'The walking dead'

Primark ha retirado una camiseta tras las quejas de un cliente que ha denunciado lo que ésta no lleva impreso pero que él sospecha que se lee entre líneas.

La prenda en cuestión es parte de la colección del merchandising de The walking dead, y reproduce un mensaje que ha hecho popular el malvado Negan, al que interpreta Jeffrey Dean Morgan.

Negan juega, armado con su bate Lucille, al Eeny meeny miny moe, rima utilizada por Primark para la camiseta. Una cantinela que viene a ser algo así como el "Pito, pito, gorgorito" en castellano y que ahora es considerada una expresión racista y denigrante.

Y es que la rima en inglés continúa con un aséptico, salvo para los animalistas, claro, "catch a tiger by the toe (coge a un tigre por el dedo del pie)"; otra versión cambiaba la palabra "tiger" por el término racista "nigger".

La cruzada contra la camiseta de la serie de zombis fue iniciada por Ian Lucraft, para quien "la imagen representa directamente la práctica del asalto a la gente negra en América".

Su queja ha acabado provocando la retirada de todas las camisetas con esa (aparentemente) inofensiva referencia a Negan y Lucille en todas las tiendas de Primark en Reino Unido. A través de un comunicado, Lucraft revela por qué se sintió indignado: "Era muy ofensiva y solo puedo presumir que nadie en su proceso de fabricación sabía lo que estaba haciendo o era consciente de su mensaje subliminal".

Eso sí, mientras algunos como Lucraft leen el final de la rima con connotaciones racistas, otros prefieren recordar una versión diferente. De hecho, en The walking dead, Negan usa la versión que acaba con "catch a tiger by the toe".

