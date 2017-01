Los actores de 'Bones' no tienen prisa por reencontrarse

El final de Bones no se decidió de mutuo acuerdo. O eso parece. El drama policiaco protagonizado por Emily Deschanel y David Boreanaz terminará de forma polémica y abrupta con el estreno de su 12ª y última temporada. Y ahora se empiezan a conocer las causas.

Como si se tratara de una de las víctimas cuya muerte se dedicaba a investigar el dúo protagónico, cada vez se conocen más detalles sobre la causa de la cancelación de Bones. El creador de la serie, Hart Hanson, ha revelado en el Television Critics Association las razones que llevaron a la cadena Fox a concluir la serie tras 12 años en antena: " No fue nuestra decisión. Nos dijeron que era nuestro último año. No llamamos a la cadena para pedirles terminar. No estoy seguro de si alguien estuvo terriblemente decepcionado o impactado de que fuese nuestra última temporada".

Además, la temporada final de Bones constará de solo 12 episodios, a pesar de que, según Boreanaz, tenían material para al menos "22 capítulos". La serie incluirá un final que su propio creador no tenía previsto, pero con el que se ha mostrado encantado: "Tenía otro desenlace en mente pero me encanta cómo lo han hecho y les ofrezco todo mi apoyo".

Preguntado sobre la posibilidad de un futuro revival de Bones, el productor ejecutivo Michael Peterson desveló que "nunca se sentaría en una reunión sin el compromiso de sus dos protagonistas". Y es que el dúo protagónico parece reacio a volver a la ficción de Fox. Boreanaz no lo descarta completamente, pero reconoce: "Todo es posible en la vida, pero me suele gustar seguir hacia delante. En general, no me gustan las reuniones ni mirar hacia atrás. Para mí es difícil responder a esa pregunta". Por su parte, Deschanel admite que "le gustaría que pasara algo de tiempo" antes de volver a dar vida a Brennan.

Bones es una serie más afín a los finales felices. Pero a lo largo de su emisión en televisión la serie de Fox también ha acogido tramas agridulces. La serie ha destacado por sus altibajos pero las intenciones del equipo y la cadena son darle una especie de despedida merecida a sus seguidores.