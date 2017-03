Rihanna, avergonzada de su escena de cama en 'Bates motel'

Acostumbrada a subirse a los escenarios para sus conciertos y grabar videoclips subiditos de tono, a Rihanna todavía le cuesta verse en el papel de actriz.

La barbadense, que encarna a Marion Crane en la serie Bates motel -la versión de Netflix del clásico de Alfred Hitchcock, Psicosis-, se avergüenza de su trabajo en la escena de cama con el actor Austin Nichols (Sam Loomis en la ficción).

"Esto es tan raro, oh, Dios mío", escribió la cantante en redes sociales junto a un vídeo de su rostro tapado por una mano.

A continuación, la exnovia de Drake continuó comentando el episodio junto a un grupo de amigos, con los que además compartió chupitos cada vez que aparecía el nombre de Norman.

"No puedo oír mi voz. ¡Es asquerosa!", añadió, dando muestras del tremendo apuro que vivió mientras se veía interpretando a Marion Crane, el icónico personaje al que dio vida Janet Leigh en 1960.

A pesar de lo exigente que es con ella misma como actriz, son muchos los que apuntan a sus buenas maneras en la interpretación.

Han pasado cinco años de su debut en Battleship y el año que viene aparece en el cine encarnando a Nine Ball en Ocean's eight.

