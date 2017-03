La 'Agente Carter' desembarca en Energy

Han sido creados para salvar a la humanidad de la amenaza de los villanos más peligrosos del universo. Utilizando sus superpoderes y con la ayuda de las más avanzadas tecnologías, los superhéroes y agentes de S.H.I.E.L.D. están dispuestos a sacrificar sus vidas para preservar la paz y el orden mundial. A esta causa se unirá Peggy Carter, miembro de la agencia secreta RCE que combatirá el mal. Icónicos personajes de Marvel Comics desembarcan el miércoles 8 de marzo en La noche Marvel de Energy, un evento especial de programación que acoge el estreno de la serie Agente Carter y de las entregas de la segunda temporada Marvel. Agentes de S.H.I.E.L.D.

A las 22.30 arranca la noche evento, que llegará al canal cinco días después del estreno en las salas de cine españolas de Logan, tercera entrega de la saga en solitario del personaje Lobezno, mutante de la Patrulla-X de Marvel. Este doble estreno refuerza la sólida oferta de aventuras y ciencia ficción de Energy, avalada por Los 100, mejor debut de una serie en el canal masculino de Mediaset España.

Además, el estreno también consolida la oferta de ficción internacional de Energy, que cerró 2016 como el canal temático que más creció respecto al año anterior, anotando un 1,9% de share en total día y registrando un incremento de +0,4 puntos. Además, elevó su media nacional en prime time hasta el 2,1% de cuota, su mejor marca histórica.

Ambientada en 1946, Agente Carter muestra los esfuerzos de Peggy Carter (Hayley Atwell, saga de Capitán América) por construir una exitosa carrera como agente secreto mientras que Steve Rogers, identidad bajo la que se oculta su novio, el Capitán América, se encuentra congelado en el hielo del Ártico. Dominic Cooper ( Capitán América: El primer vengador), James D'Arcy ( Master and Commander: Al otro lado del mundo), Chad Michael Murray (galardonado con el Teen Choice Award al Mejor Actor Dramático de Televisión por One Tree Hill en 2008), Enver Gjokaj ( Los vengadores), Lindsy Fonseca ( Cómo conocí a vuestra madre), Wynn Everett ( The newsroom) y Shea Whigham ( El lobo de Wall Street) son otros de los intérpretes de esta ficción de acción que ahondará en la relación entre la agente Carter y Howard Stark, padre de Iron man. Peggy trabaja para la Reserva Científica Estratégica (RCE), donde compagina su labor como administrativa con las misiones secretas que le encarga Stark.

Además, la serie contará con las participaciones estelares de Chris Evans (saga de Capitán América) como el Capitán América, que protagonizará un flashback en el capítulo inaugural de la serie; y de Stan Lee, mítico creador y guionista de las series de ciencia ficción de Marvel como Iron man, X-Men, El espectacular Spider-Man, Daredevil y Los Vengadores unidos, entre otras.

En el primer capítulo, cuando Howard Stark (Dominic Cooper) descubre que algunas de sus armas más mortíferas han caído en manos equivocadas contacta con Peggy Carter, la única persona en la que puede confiar para lograr un triple objetivo: localizar a los responsables, recuperar sus armas y limpiar su nombre. Asimismo, pide a su mayordomo, Edwin Jarvis (James D'Arcy), que ayude a Carter a identificar a los responsables de la venta de estas armas de destrucción masiva. Consciente del riesgo que corre en esta misión secreta, Peggy sabe que podría ser inculpada como una traidora y pasar el resto de sus días en la cárcel.

En el segundo episodio, el arma más mortífera de Howard Stark ha caído en manos enemigas. Solo la agente Carter puede recuperarla, pero tendrá que lograrlo antes de que su misión sea descubierta por Dooley (Shea Whigham), el jefe de la Reserva Científica Estratégica, y el agente Thompson (Chad Michael Murray).

En late night llegarán a Energy los nuevos episodios de la segunda temporada de Marvel. Agentes de S.H.I.E.L.D., ficción creada por Joss Whedon ( Buffy, cazavampiros) y Maurissa Tancharoen ( Dollhouse), en la que Phil Coulson (Clark Gregg) seguirá al mando de la agencia secreta junto a su equipo formado por Melinda May (Ming-Na Wen), Grant Ward (Brett Dalton), Daisy Johnson (Chloe Bennet), Leo Fitz (Iain De Caestecker), Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge), Lance Hunter (Nick Blood) y Bobbi Morse (Adrianne Palicki).

En el primer episodio de Marvel. Agentes de S.H.I.E.L.D. (00.15), Phil Coulson, líder del S.H.I.E.L.D., y los efectivos de este grupo de élite tendrán que hacer grandes sacrificios para sobrevivir a una cruenta batalla, cuyo resultado cambiará para siempre las relaciones entre ellos.

Con un 3,2% de share y 591.000 espectadores, el capítulo inaugural de Los 100 marcó el 16 de febrero un extraordinario hito en Energy al convertirse en el estreno de una serie más visto en la historia del canal. Desde su debut en el canal masculino de Mediaset España, la ficción, basada en el best seller homónimo de la escritora estadounidense Kass Morgan, promedia un 3% de cuota de pantalla y 335.000 espectadores.

Además, supera la media de Energy en febrero (1,9%), incrementa su media nacional hasta el 3,5% en el target comercial y registra un 3,1% en su público de referencia, hombres de 25 a 54 años.