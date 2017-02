Energy, a la reconquista de la Tierra con 'Los 100'

97 años después de la catástrofe nuclear que destruyó la Tierra, los dirigentes del Arca -la unión de las 12 estaciones espaciales internacionales en la que se refugiaron los supervivientes- deciden enviar una avanzadilla de un centenar de jóvenes delincuentes para tratar de averiguar si es posible volver a establecerse en el planeta. El jueves 16 de febrero a las 22.30 comienza en Energy la reconquista de la Tierra con el estreno de la serie de ciencia ficción Los 100.

Este grupo de jóvenes tratará de sobrevivir en un entorno desconocido y hostil a pesar de las brechas que se abren entre ellos: unos partidarios de seguir en conexión con la nave y otros a favor de empezar de cero sin depender de nadie. Mientras, en el Arca, las luchas por el poder político se recrudecen, llevando a los dirigentes a enfrentarse a situaciones extremas y a tomar difíciles decisiones.

Isaiah Washington ( Anatomía de Grey) y Henry Ian Cusick ( Perdidos) forman parte del elenco artístico de este drama posapocalíptico, en el que también figuran jóvenes estrellas de la televisión estadounidense como Eliza Taylor ( Vecinos), Marie Avgeropoulos ( Cult) y Lindsey Morgan ( General Hospital), entre otros intérpretes.

La ficción, basada en la novela homónima de la escritora norteamericana Kass Morgan, ha sido creada por Jason Rothenberg y grabada en diferentes localizaciones de la Columbia británica en Vancouver, Canadá.

Nominada al Premio Emmy a los Mejores Efectos Especiales en 2014, Los 100 acaba de estrenar su cuarta temporada en el canal estadounidense CW.

El canciller Thelonious Jaha (Isaiah Washington) lidera a la raza humana en el Arca, la gran estación espacial que alberga a los únicos supervivientes del apocalipsis nuclear que arrasó la Tierra, destruyendo todo rastro de civilización. Su hijo es uno de los 100 jóvenes delincuentes enviados al planeta en misión de reconocimiento mientras que Marcus Kane (Henry Ian Cusick), su ambicioso y sombrío consejero, planea hacerse con el mando del Arca.

Apasionada y rebelde: así es la líder de los 100, Clarke Griffin (Eliza Taylor), hija de la doctora Abby Griffin (Paige Turco), médico jefe del Arca. Esta posición le permite tener acceso a información clasificada, algo que le resultará sumamente útil en su lucha por la supervivencia en la Tierra.

En el Arca, las reglas a seguir para garantizar el futuro de la especie humana son estrictas y crueles, como la pena de muerte y el control de la población que desprecia Octavia Blake (Marie Avgeropoulos), un espíritu libre que intenta seguir su propio camino. Una de las medidas más draconianas es la que establece que cada familia sólo puede tener un hijo. Sin embargo, Octavia, segunda hija de una pareja, está marcada por la ilegalidad desde su nacimiento.

Otro de los habitantes del Arca es Raven Reyes (Lindsey Morgan), mecánica de la estación espacial y novia de Finn Collins (Thomas McDonell). Poco después de que él sea enviado a la Tierra recibirá una inesperada petición de ayuda que marcará su destino irremediablemente.

En el primer capítulo, la Tierra fue destruida hace 97 años por una guerra nuclear y solo 400 personas lograron salvarse, refugiándose en 12 estaciones espaciales internacionales que se encontraban orbitando en ese momento. Un siglo después, tres generaciones han nacido en el espacio y los supervivientes son ahora 4.000. Ante la acuciante escasez de recursos, los dirigentes del Arca deciden enviar a un grupo de jóvenes al planeta para comprobar si es habitable.

Y en el segundo episodio, Clarke lidera un equipo para rescatar a Jasper. Entretanto, la doctora Abby, madre de Clarke, pone en marcha un plan para descubrir el verdadero destino de los 100, iniciativa que requiere la ayuda de Raven.

Inspirada en los relatos clásicos de los hermanos Grimm y protagonizada por David Giuntoli, Grimm es una serie criminal que muestra la lucha de Nick Burkhardt, detective de Portland, por impedir la proliferación de criaturas sobrenaturales en el mundo mientras trata de esclarecer complejos casos criminales vinculados a cuentos clásicos.

En la cuarta temporada de esta ficción, que Energy estrena el 16 de febrero en late night, Nick se replanteará su vida tras perder sus habilidades especiales, Juliette intentará de sobrellevar la traición de Burkhardt y Monroe y Rosalee aplazarán su luna de miel mientras tratan de ayudar a Nick. Además, la nueva entrega de capítulos acogerá las intervenciones estelares de Elizabeth Rodríguez ( Orange is the new black), Toni Trucks (saga de Crepúsculo) y Garcelle Beauvais ( El vuelo).

Eventos especiales de programación, preestrenos y emisiones exclusivas de ficciones internacionales han permitido a Energy culminar 2016 con un 1,9% de share, situándose como la televisión temática que más ha crecido respecto al año anterior (+0,4 puntos), mejor marca histórica tanto en total día como en prime time (2,1%). Esta tendencia al alza fue especialmente significativa en enero de 2017, mes en el que promedió un 2% de cuota de pantalla, sumó 3 décimas a enero de 2016, fue el temático que más creció y superó en 2 décimas a Mega (1,8%).

C.S.I. Las Vegas, la serie dramática más vista del mundo que dio origen al género de la investigación forense en televisión, y sus secuelas ambientadas en Miami y en Nueva York, junto a exitosos procedimentales policiales como Hawai 5.0, NCIS: Los Ángeles, Rex, unidad especial y Sin rastro conforman los pilares de la oferta de ficción internacional del canal masculino de Mediaset España, que en el presente año incorporará nuevos títulos paulatinamente.