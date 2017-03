Hugh Laurie, ahora neuropsiquiatra forense en 'Chance'

Calle 13 estrenará este año Chance, la serie con la que Hugh Laurie, lanzado a la fama por el doctor House, y que recientemente protagonizó El infiltrado, regresa a la televisión. Este thriller psicológico ha sido comprado por NBC Universal International Networks para su emisión en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia.

Basado en la novela homónima de Kem Nunn, Chance es un provocador thriller psicológico protagonizado por el neuropsiquiatra forense Eldon Chance (interpretado por el ganador de tres Globos de Oro Hugh Laurie), que reside en San Francisco y se ve envuelto, muy a su pesar, en el peligroso y violento mundo de las identidades erróneas, la corrupción policial y las enfermedades mentales.

Tras tomar una decisión desacertada para ayudar a una atractiva paciente, Jaclyn Blackstone ( Gretchen Mol, conocida por Life on Mars, Spin city), que podría tener un trastorno de personalidad múltiple­, Chance se encuentra en el punto de mira del esposo de la mujer, quien también resulta ser un despiadado agente de policía.

Producida por Fox 21 Television Studios y Groundswell Productions, la serie ha sido creada por Alexandra Cunningham ( Principal sospechoso) y el escritor Kem Nunn. Cunningham y Nunn participan como productores ejecutivos junto con Hugh Laurie, Michael London ( Milk), Brian Grazer ( Una mente maravillosa) y Lenny Abrahamson ( Room), quien también ha dirigido varios episodios.

Completan el reparto de Chance Ethan Suplee ( Me llamo Earl) como D, Paul Adelstein ( Prison break) como Raymond Blackstone, Lisagay Hamilton ( El abogado) como Suzanne Silver, Greta Lee ( New girl) como Lucy y Stefania LaVie Owen ( The Carrie diaries) como Nicole Chance.