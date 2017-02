Katherine Heigl vuelve a la televisión como abogada en 'Duda razonable'

Katherine Heigl, la doctora Izzie Stevens de Anatomía de Grey, encabeza el reparto de Duda razonable, drama legal que estrena Fox Life el jueves 2 de marzo a las 22.55.

Heigl interpreta ahora a Sadie Ellis, una brillante abogada que trabaja en un pequeño pero prestigioso bufete, y que s e está empezando a enamorar de William Billy Conwayun, un carismático cliente y cirujano de buena familia, interpretado por Steven Pasquale ( Do no harm, American crime story), al que acusan de haber matado a su novia hace 24 años. El deber de su defensora es demostrar que hay una duda razonable sobre la culpabilidad de su cliente, aunque ella también tengas serias dudas sobre su inocencia.

El bufete está dirigido por Isaiah Klein, toda una leyenda de la abogacía, interpretado por Elliot Gould ( MASH, Friends, American history X, la saga de Ocean's eleven y Ray Donovan).

También destaca Cameron Wirth, una abogada transgénero que lucha con todas sus fuerzas por sus clientes ya que ella está acostumbrada a sufrir injusticias en primera persona. Este papel lo interpreta Laverne Cox ( Orange is the new black), la primera mujer transgénero de color que consiguió un papel protagonista en una serie, un trabajo que le valió además una nominación a los Premios Emmy.

Completan el reparto de Duda razonable Dulé Hill ( El ala oeste de la Casa Blanca, Psych), que interpreta a Albert Cobb, el inseparable compañero de Sadie y uno de los más preocupados por los sentimientos de la abogada por su cliente; y Dreama Walker (Tiffany Allan), que en los últimos años ha participado en títulos como The good wife, Gossip girl o Apartamento 23, entre otras.

También forma parte del bufete de abogados de Sadie Ellis Kobi Libii ( Madam secretary, Transparent), que interpreta a un joven abogado llamado Nick Fox, que ha conseguido su licenciatura mientras cumplía condena en prisión.

Katherine Heigl trabajó durante seis temporadas en Anatomía de Grey, con un papel que la dio a conocer al gran público y que además le valió dos nominaciones a los Globos de Oro y un Premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en 2007.

A lo largo de su carrera, Heigl ha combinado el cine ( Descendant, Lío embarazoso, 27 vestidos) con la televisión. Antes de Duda razonable, protagonizó Asuntos de Estado .