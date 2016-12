Movistar saca la artillería de estrenos para competir con las plataformas de 'streaming'

Movistar ya ha señalado en el calendario las fechas de estreno de su oferta de ficción para empezar 2017, primer año completo en el que siente en la nuca el aliento de las nuevas plataformas de streaming, como Netflix, HBO y Amazon. La televisión de pago de Telefónica tiene un acuerdo en exclusiva con Showtime (la nueva Twin Peaks, The affair...) y de Netflix estrenará en exclusiva House of cards y Orange is the new black.

Con HBO tendrá que compartir producciones como Juego de tronos, Girls o Veep.

Una de las principales novedades es el lanzamiento de sus series de producción nacional, que se retrasa hasta el último trimestre del año. Entonces será el turno de La peste (del director de La isla mínima, Alberto Rodríguez), el thriller policiaco La zona (de los creadores de Crematorio, los hermanos Sánchez Cabezudo) y la comedia Vergüenza, protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio.

Así queda el calendario de estrenos en los canales incluidos en Movistar:

MOVISTAR SERIES Y MOVISTAR SERIES XTRA

Riverdale (T1). Estreno en VOS el viernes 27 de enero en Movistar Series Xtra (dial 12) a las 23.10, al día siguiente de su estreno en EE UU.

Cuatro estaciones en La Habana. Estreno el domingo 29 de enero a las 22.20h en Movistar Series Xtra.

Nashville (T5). Estreno en VOS el viernes 6 de enero a las 22.30 en Movistar Series (dial 11), al día siguiente de su estreno en EE UU.

Portlandia (T7). Estreno en VOS el sábado 7 de enero a las 23.15 en Movistar Series.

La extraña pareja (T3). Estreno en dual el 4 de febrero a las 21.30 en Movistar Series.

Girls (T6). Temporada final. Estreno simultáneo a EE UU (VOS) la madrugada del 12 al 13 de febrero en Movistar Series.

Fortitude (T2). Estreno en dual el miércoles 15 de febrero en Movistar Series Xtra.

Billions (T2). Estreno en VOS el lunes 20 de febrero a las 23.30, al día siguiente de su estreno en EE UU, en Movistar Series.

OTROS CANALES

Vikingos (T4, segunda parte). Desde el 11 de enero en TNT (dial 15).

Aftermath. 11 de enero en SyFy (dial 22).

Rectify (T4), el 12 de enero en Sundance (dial 39).

Emerald city. 13 de enero en Cosmo (dial 18).

Homeland (T6) . Desde el 18 de enero en Fox (dial 13).

Broad city (T1). 20 de enero en Comedy Central (dial 16).

This is us llega a Fox Life (dial 20) el 2 de febrero.

Scandal, en Fox Life (dial 20) desde el 8 de febrero.

Legion, estreno en Fox (dial 13) el 13 de febrero.

The walking dead (T7, segunda parte), estreno el 13 de febrero en Fox (dial 13).

Cómo defender a un asesino (T3), en AXN (dial 14) desde el 22 de febrero.

Another period (T2) desde el 24 febrero en Comedy Central (dial 16).