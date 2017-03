Jill Kargman se mofa de su vida en el Upper East Side con 'Mamá contra corriente'

El jueves 16 de marzo a las 22.00 llega a Cosmo la serie Mamá contra corriente (Odd mom out), sitcom basada en la novela Momzillas, escrita en 2007 por Jill Kargman, quien también protagoniza la ficción.

Las momzillas son madres que, según Kargman, son "negligentes, dominantes, competitivas, moralistas y tristes". De hecho, parte de la obra de esta actriz y escritora estadounidense se basa en criticar la vida de ciertas mujeres de su entorno, a las que conoce muy bien.

En muchos casos, tanto en sus libros como en Mamá contra corriente, la autora habla desde su propia experiencia: en la vida real es una figura importante de la sociedad de Nueva York, vive en el Upper East Side, es madre y proviene de una familia acomodada, como hija del expresidente de Chanel Arie L. Kopelman.

La serie se centra en la propia Kargman, que interpreta a una versión satírica de sí misma. Jill Weber es una mujer con un gran sentido del humor y aparentemente con una vida perfecta. Está felizmente casada, tiene tres hijos maravillosos y vive en el Upper East Side de Manhattan, uno de los barrios de mayor prestigio de la ciudad. Situado en la mitad este de la isla, este barrio acoge a los neoyorquinos más adinerados.

Sin embargo, no todo es perfecto: a veces siente que no termina de encajar en su estiloso barrio y hay momentos en los que desearía volver a su antigua vida rodeada de gente normal y en la que no siempre tenía que ser políticamente correcta.

Para colmo la familia de su marido, los distinguidos Von Weber, no la aceptan tal y como es y tratan constantemente de cambiarla mediante tratamientos de spa y pintauñas de color rosa.

Por suerte, Jill cuenta con el apoyo de su mejor amiga, Vanessa (K.K. Glick), quien aún no ha sido abducida por el ejército de mujeres que habitan el Upper East Side, unas madres que solo parecen tener tiempo para tratamientos de belleza, cotilleos y la organización de eventos benéficos sin sentido que únicamente sirven para aparentar.

Esta producción, acaba de ser renovada para una tercera temporada por parte del canal americano Bravo.

A lo largo de las dos temporadas ya producidas de esta comedia aparecerán actrices invitadas como Drew Barrymore o la madre de Gwyneth Paltrow, la también actriz Blythe Danner. También aparece el recientemente fallecido Frank Pellegrino ( Los Soprano), en el que fue su último trabajo en la televisión.