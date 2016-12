Fox estrenará 'This is us', aspirante a tres Globos de Oro

This is us, drama que aspira a tres Globos de Oro, incluido el de Mejor Serie; la nueva Prison break, la última entrega de esta producción protagonizada por Wentworth Miller y Dominic Purcell, en la que la acción continúa unos años después del final de la última temporada y 24 legacy, una producción que sigue la senda de 24, otra de las series más destacadas del estudio, con un nuevo héroe y los mismo niveles de adrenalina son algunas de las series que Fox y Fox Life estrenarán en los próximos meses en la televisión española de pago,



En la lista de producciones estadounidenses que llegarán a Fox y Fox Life figuran asimismo el nuevo procedimental APB, una nueva ficción dirigida a los amantes del suspense y la acción, y la miniserie Shots fired, una serie policíaca que se centra en el conflicto que estalla cuando un policía afroamericano mata a un adolescente blanco en un pequeño pueblo en Carolina del Norte.

Por lo que respecta a las comedias, Fox y Fox Life se han asegurado el estreno exclusivo en España de las series The Mick, protagonizada por una mujer con una vida difícil que tiene que hacerse cargo de sus sobrinos cuando su hermana se ve obligada a abandonar Estados Unidos para evitar una condena, y Speechless, una comedia familiar que cuenta en su reparto con la británica Minnie Driver.

Todas estas series se estrenarán en España en 2017, principalmente a lo largo del primer cuatrimestre del año.