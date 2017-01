La magia de cuatro personas que comparten más que el cumpleaños, en 'This is us'

Fox Life estrena el jueves 2 de febrero a las 22.10 This is us, serie revelación de la temporada, que ha conseguido tres nominaciones a los Globos de Oro, incluida la de Mejor Serie Dramática.

Milo Ventimiglia (Héroes) y Mandy Moore (Un paseo para recordar) encabezan el reparto de este drama familiar que es una de las diez mejores series del año según el American Film Institute. También ha recibido críticas positivas por parte de magacines como The Hollywood Reporter  - " Un piloto lleno de corazón, humor y grandes interpretaciones" -, TV Guide -"El primer episodio demuestra lo inteligente y creativo que puede ser el equipo que hay detrás de este drama, que te deja con ganas de más" -, y The Wrap -"Es una mezcla única con cuatro historias muy distintas pero convincentes, que demuestran que hay un montón de drama en la vida real" -.

A veces la vida te sorprende. Cuatro personas totalmente distintas pueden compartir mucho más que el mismo día de cumpleaños. This is us es una historia de personas normales, familias corrientes, con problemas corrientes. ¿Suena poco excitante? Todo lo contrario. This is us se ha convertido en la serie revelación del año.

Este drama, con toques de comedia, ha convencido al público -diez millones de personas vieron el primer episodio en Estados Unidos- y a la crítica: aspira a tres Globos de Oro, incluido el de Mejor Serie; y ha conseguido además varias nominaciones de los prestigiosos Sindicato de Actores y de Guionistas estadounidenses.

El piloto de This is us presenta a cuatro personas que han nacido el mismo día. Jack (Milo Ventimiglia) está casado con Rebecca (Mandy Moore) y esperan con ilusión (y miedo) la llegada de trillizos. Randall (Sterling K. Brown) es un hombre de negocios de éxito y un feliz padre de familia pero busca desesperadamente a su padre biológico, que le abandonó cuando era solo un bebe. Kevin (Justin Hartley) es un actor muy popular que se siente atrapado en una carrera que no quiere y que parece ser totalmente opuesto a su hermana (Chrissy Metz), una mujer obesa dispuesta a perder peso y a cambiar su vida para siempre.

El guionista de Crazy, stupid, love, Dan Fogelman, está detrás de este drama, que consigue sorprender y enganchar a partes iguales y cuenta con un reparto excepcional que simboliza el triunfo de la gente corriente.

Milo Ventimiglia ( Héroes, Las chicas Gilmore) y Mandy Moore (Un paseo para recordar) encabezan el reparto de esta refrescante y provocadora historia, que también incluye a Sterling K.Brown (American Crime Story), Justin Hartley (Smallville) y Chrissy Metz (American Horror Story), entre otros.