A David Lynch no le interesa saber quién mató a Laura Palmer

"Te veré dentro de 25 años". La joven y malograda Laura Palmer estuvo a solo un año de predecir el esperado regreso de Twin Peaks. La serie de culto creada por Mark Frost y David Lynch vuelve después de cambiar hace más de dos décadas la forma de hacer y ver televisión a un nuevo ecosistema que existe gracias a su huella narrativa.

Un acontecimiento "único en la vida con final cerrado", según las palabras del orgulloso presidente de la cadena Showtime (que la estrena en Estados Unidos el 21 de mayo, 24 horas antes de que lo haga en España Movistar), encargada del revival de la ficción. La sintonía de Angelo Badalamenti volverá a reverberar en los salones de millones de hogares y los espectadores tratarán de descubrir una vez más la identidad del asesino de Laura Palmer.

Durante un reciente evento con la prensa, David Lynch apareció de forma inesperada para responder afable (y enigmáticamente) a las preguntas de los periodistas demostrando una vez más su dominio de la contención y la sutileza.

Poco se sabe. Que regresa el protagonista de la serie, Kyle MacLachlan, junto a varios miembros del elenco original como David Duchovny, Alicia Witt, David Patrick Kelly y Harry Dean Stanton. Además se suma un reparto que incluye a Monica Bellucci (saga Matrix), Jim Belushi ( El escritor), Jeremy Davies ( Justified: la ley de Rayland), Laura Dern ( Parque jurásico), Hailey Gates ( Ricki), Balthazar Getty ( Cinco hermanos), Ernie Hudson ( Modern family), Ashley Judd (la serie Divergente), David Koechner (The office), Matthew Lillard ( The bridge), Tim Roth ( Reservoir dogs), Amanda Seyfried ( Mamma mia!), Tom Sizemore ( Hawai 5.0), Jessica Szohr ( Gossip girl), y Naomi Watts ( Lo imposible).

Entre lo que contó Lynch y lo que se ha ido revelando, ya se puede hacer un listado con las 14 cosas que ya se saben de la tercera temporada de Twin Peaks:

Fecha de estreno. El pueblecito de 51.202 habitantes volverá a recibir el turismo de los espectadores televisivos el 21 de mayo a las 21.00 en Estados Unidos. Y lo hará con un primer episodio de dos horas de duración. Además, el tercer y cuarto capítulo estarán disponibles inmediatamente al final de la emisión de la premiere para los suscriptores de Showtime. Un día después, la serie ya estará disponible en España.

Duración. La temporada tiene una duración total de 18 horas. Todos los capítulos han sido escritos y dirigidos por David Lynch.

Su conexión con Fuego camina conmigo. Antes de ver el regreso de Twin Peaks, los seguidores de la serie de culto deberán ver o volver a revisitar el filme Fuego camina conmigo, porque en palabras de Lynch, "la historia de los últimos siete días de Laura Palmer es muy, muy importante para esto".

Cómo han cambiado los personajes en 25 años. Siguiendo su costumbre narrativa basada en hacer que el espectador se encuentre una sorpresa en cada esquina, "algunos personajes no están donde pensamos que estarían 25 años después... Rompimos el molde televisivo en los años 90 y vamos a hacerlo de nuevo", revela la actriz Madchen Amick, que interpretó a la joven Shelly Johnson en las dos primeras temporadas.

El casting del nuevo reparto. Un total de 217 personajes recorrerán las traicioneras calles y paisajes del enigmático pueblo, pero ¿cómo se realizó el casting de los nuevos intérpretes que se incorporan a esta obra coral? Lynch desvela que "conoces a gente. Ves fotografías y vídeos de personas y viéndolas te haces una idea del papel que pueden interpretar".

¿Quién mató a Laura Palmer? El gran misterio de Twin Peaks siempre fue la identidad del asesino de Laura Palmer. Pero tal y como revela el propio Lynch, él y Mark Frost nunca quisieron realmente responder a esa pregunta que aguijoneaba la curiosidad de los espectadores: "Lo que mató a Twin Peaks fue la pregunta de quién mató a Laura Palmer. Porque era algo que nunca quisimos responder. El misterio de Laura Palmer era la gallina de los huevos de oro y llegados a un punto, nos dijeron que necesitábamos responderlo. Desde entonces, la serie nunca logró remontar". De esta forma, Lynch confirma que la mítica pregunta es un macguffin, el término narrativo para referirse a aquello que es el motor de una trama y hace que los personajes avancen, pero en realidad carece de interés o relevancia.

Como una película. El mimo y cuidado que Lynch ha puesto sobre el episodio piloto de Twin Peaks es tal, que, según sus palabras, lo vio "como una película y lo rodamos de la misma forma". Además, el presidente de la cadena Showtime reveló que Lynch ha otorgado a cada capítulo el mismo trato que a un filme.

Una gran historia por Skype. La recóndita localización de Twin Peaks en el estado de Washington, rodeado de la naturaleza más salvaje, probablemente dificultaba hace 26 años la cobertura y recepción de las tecnologías. Pero gracias a ellas, el regreso de la serie de culto es posible. Así lo desvela Lynch: "Escribí desde mi residencia en Hollywood con Mark Frost, que vive en Ojai (California), la historia a través de Skype".

El regreso del elenco original. Muchos de los personajes de la serie original volverán a reunirse en el traicionero pueblo donde empezó todo. Pero, ¿por qué el resto no ha vuelto? Según Lynch se debe a que no querían regresar y no había una historia atractiva para sus papeles. Aunque para los que sí han decidido volver a adentrarse en la enigmática población fue "precioso" volver a este pequeño universo. Algunos como Madchen Amick llegaron al extremo de "llorar todo el tiempo" y otros como Kyle MacLachlan (Cooper en la ficción), actor fetiche en la carrera de Lynch, revela: "No tengo esa relación especial con ningún otro director que he trabajado. Me descubrió un mundo nuevo y diferente con el que me relacioné bien desde el primer momento".

Nunca digas nunca. A pesar de que la esperada tercera temporada que confirma el regreso de Twin Peaks está a cuatro meses de su estreno en televisión, algunos ya empiezan a desear una nueva entrega episódica. Preguntado sobre esa cuestión, Lynch comenta: "Ahora mismo, no tenemos planeado hacer nada más. Pero también dije lo mismo la otra vez y al final volvimos a hacerlo. Nunca digas nunca".

La vuelta del agente Cooper. El agente del FBI Dale Cooper ( MacLachlan ) volverá junto a su grabadora Diane a la misteriosa población porque algo en el caso del asesinato de Laura Palmer sigue resistiéndose a ser resuelto. Y eso será "el motor que provoca el regreso a la Odisea particular del agente Cooper en Twin Peaks".



El papel de Laura Dern. La inseparable grabadora del agente Cooper se convirtió desde el primer momento en la leal confidente de su propietario... y del espectador que asistía a las fascinantes revelaciones que le confesaba el detective, entre deseos y recordatorios más banales de tomar una taza de café (a damn cup of coffe!). Pero, ¿ Diane existe? Algunos periodistas preguntaron a Lynch si Laura Dern (una de las actrices fetiche del cineasta, con papeles en cintas como Terciopelo azul, Corazón salvaje o Inland Empire) podría dar vida a la secretaria de Cooper a la que nunca se llega a ver y el siempre críptico creador dijo: "Simplemente diré que yo voy a interpretar mi propio personaje de forma diferente al resto".

El regreso. ¿Qué fue lo que le hizo a Lynch volver a Twin Peaks? En palabras del cineasta: "Siempre sentí, incluso mental o emocionalmente, que la historia continuaba. Me encanta el mundo de Twin Peaks y a menudo imaginaba qué podría estar ocurriendo allí con aquellos bellos personajes... luego Mark me contactó, comimos en el restaurante Musso & Frank's y hablamos. Y aquí estamos de nuevo".

Qué se puede esperar. A pesar de no revelar ninguna imagen o promo, el estreno de Twin Peaks es uno de los más esperados en el horizonte televisivo. Sobre la recepción del público, Lynch afirma: "La palabra esperar es mágica, la gente espera cosas y sus expectativas serán recompensadas esperanzadoramente cuando lo vean".