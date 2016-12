Después de Lincoln, Kennedy y Jesús, National Geographic propone 'Matar a Reagan'

El 30 de marzo de 1981, a las 2.27 de la tarde, se oyeron seis disparos en los alrededores del hotel Hilton de Washington. El responsable: un joven con problemas mentales dispuesto a matar al presidente de Estados Unidos. No lo consiguió, pero aquel día cambió para siempre el mandato de Ronald Reagan y su matrimonio.

National Geographic Channel analiza - el domingo 8 de enero a las 19.30- este momento clave de la historia norteamericana con Matar a Reagan, una nueva producción de Ridley Scott a través de su compañía Scott Free Productions, que sigue la senda de las ya estrenadas Matar a Lincoln, Matar a Kennedy y Killing Jesus y que en esta ocasión recrea los momentos previos al intento de asesinato contra el que fue 40º presidente de la historia de los Estados Unidos.

Tim Matheson ( El ala oeste de la Casa Blanca, Último aviso) es el responsable de dar vida a Ronald Reagan, mientras Cynthia Nixon, una de las actrices de Sexo en Nueva York y nominada a un premio Tony por su trabajo en Rabbit Hole, se mete en la piel de Nancy Reagan, la leal y protectora primera dama.

Kyle S. More ( Brooklyn Nine-Nine, CSI) interpreta a John Hinckley Jr., el joven de 25 años que intentó asesinar al presidente Reagan y que próximamente podrá salir del centro psiquiátrico en el que ha pasado los últimos 35 años.

El director de Killing Reagan es Rod Lurie ( Candidata al poder, Señora presidenta) y el ganador de un Oscar Eric Simonson (A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin) es el autor del guion.

"Independientemente de su color político, el intento de asesinato de Ronald Reagan no sólo fue crucial en nuestra historia, reseteó la presidencia de Reagan, nos habló del hombre", afirma Lurie. "Esto no es tanto un thriller político como un thriller psicológico. Nos adentramos en la cabeza de Reagan y más allá, en el corazón de su historia de amor con Nancy. Mostramos la locura de Hinckley pero también el entorno que le llevó a querer asesinar a Reagan".

Matar a Reagan arranca a finales de 1980, en plena batalla entre Ronald Reagan (Matheson) y Jimmy Carter por el Despacho Oval. Con la ayuda de su protectora esposa Nancy (Nixon) y su grupo de asesores de confianza, que incluye a Jim Baker III ( Geoff Pierson, Castle, Dexter, Boardwalk Empire), Mike Deaver ( Jeff Harlan, Park and Recreation, NCIS), James Brady ( Michael H. Cole, Dirty Grandpa) y Edwin Meese ( Joel Murray, Mad Men, Shameless), Ronald Reagan consiguió ganar las elecciones presidenciales con una holgada ventaja. En los primeros días de legislatura, Reagan tuvo que hacer frente al Congreso y a unos bajos índices de aprobación de la ciudadanía.

Mientras, un joven de 25 años llamado John Hinckley Jr. (More) vive inmerso en una espiral de inestabilidad mental cada vez mayor. Ignora los consejos de sus padres, que insisten para que busque ayuda médica, y empieza a obsesionarse con una joven actriz: Jodie Foster. Después de un desastroso intento de conocerla en la Universidad de Yale, Hinckley decide atraer su atención con una acción extrema, inspirada en Taxi driver: asesinar al presidente.

Aquella tarde del 30 de marzo de 1981, estas figuras tan dispares se encontraron a las afueras del hotel Hilton de Washington. Hinckley disparó seis veces sobre Reagan y su equipo. Un policía local, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, James Brady, y el presidente fueron heridos. Un ataque que sumió a la Casa Blanca –y al país- en un caos que reescribió el curso de la historia: la popularidad del Reagan aumentó durante su recuperación, y el intento de asesinato cambió para siempre la relación con su mujer, Nancy.