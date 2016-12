HBO pone fecha a los estrenos de 'Taboo', 'Big little lies', 'Six' y la despedida de 'Girls'

Unas que se van (como Girls, con su sexta y última temporada) y otras que llegan ( Taboo, Big little lies...). HBO recibe 2017 en España con una batería de estrenos. La plataforma ya tiene fecha para muchos de ellos:

El año empieza con la miniserie británica Taboo, con Tom Hardy y Oona Chaplin ( El padre de Caín, en Telecinco), desde el 7 de enero.

El 19 de enero es el turno del debut de Six, un realista drama bélico con un reparto encabezado por Walton Goggins ( Hijos de la anarquía).

El 24 de enero es la fecha señalada para la emisión de Beware the Slenderman, documental que pretende arrojar algo de luz sobre el crimen cometido en 2014 por dos niñas de apenas 12 años, que apuñalaron de manera sanguinaria y feroz a una compañera de clase en Wisconsin.

De un drama, a una comedia como Girls, que se despide de HBO desde el 13 de enero.

Big little lies, un exquisito drama con toques de thriller protagonizado por Reese Whiterspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, se estrena en España el 20 de febrero.

El mismo día desde el que se puede ver Crashing, la nueva comedia de HBO firmada por Judd Apatow (padre de Virgen a los 40, también productor de Girls y creador de la comedia Love para Netflix) y protagonizada por Pete Holmes.

HBO también anuncia el estreno del nuevo trabajo de Ryan Murphy ( American Horror Story), Feud, un duelo interpretativo de altura entre Susan Sarandon y Jessica Lange interpretando a Bette Davis y Joan Crawford; y When we rise, una miniserie dramática sobre la lucha del colectivo LGTB en la década de los 70, con Guy Pearce, Whoopi Goldberg y Mary-Louise Parker, entre otros, y el doble capítulo inicial dirigido por Gus Van Sant.

Además, HBO programará en 2017 las nuevas temporadas de series ya estrenadas en España por Movistar como The leftovers, Veep, Silicon Valley o Juego de tronos y estrenos como The deuce, la nueva creación de David Simon (The wire, Show me a hero), o la película The wizard of lies, dirigida por Barry Levinson, con Michelle Pfeiffer y Robert de Niro al frente del reparto dando vida al matrimonio Madoff.

Real time with Bill Maher estrena su temporada 15ª en enero, y la cuarta temporada de Last week tonight with John Oliver se podrá ver en febrero. Mismo mes en que llegará la quinta temporada de la serie documental Vice.

En el apartado de ficción española, HBO España estrenará al día siguiente de que lo haga Telecinco Sé quién eres, la serie de Pau Freixas (Pulseras rojas) protagonizada por Blanca Portillo y Francesc Garrido, entre otros.

En HBO Family ya está disponible la temporada 46ª de Barrio sésamo.