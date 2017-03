Qué fue de los actores de 'Buffy, cazavampiros', 20 años después

Dos décadas han pasado desde que, el 10 de marzo de 1997, WB emitió el primer capítulo de Buffy, cazavampiros, titulado Welcome to the Hellmouth, desde que los espectadores conocieron a Buffy Summers y a los scoobies, sus inseparables amigos. Creada por Joss Whedon ( Toy story, Los vengadores), Buffy, cazavampiros se convirtió en una de las series más populares de la televisión, y se mantuvo en antena hasta mayo de 2003.

La serie giraba en torno a Buffy Summers ( Sarah Michelle Gellar), la última cazadora, escogida para luchar contra los vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad tras la muerte de su predecesora.

Al igual que el resto de cazadoras, Buffy cuenta con un vigilante que la instruye, guía y entrena. Además, un nutrido grupo de amigos, conocidos como scoobies, le ayudarán a salvar la ciudad.

Gracias a esta ficción, Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan y David Boreanaz, entre otros, saltaron a la fama. Pero, ¿qué deparó el destino a los distintos miembros del reparto?:



Sarah Michelle Gellar. Ninguno de los trabajos en la carrera de Gellar ha superado su papel de Buffy Summers. Entre sus películas destacan El grito o Posesión. En 2011 volvió a la televisión con Ringer y posteriormente protagonizó junto a Robin Williams The crazy ones. Decidió compaginar su vida como actriz con otra de sus pasiones: cocinar.

Alyson Hannigan. Después de dar vida a Willow Rosenberg, íntima amiga de Buffy, Hannigan volvió a experimentar lo que era trabajar en una serie de éxito por su papel de Lily Aldrin en la serie Cómo conocí a vuestra madre. Entre otros trabajos también destaca su participación en la saga de American Pie.

Nicholas Brendon dio vida a Xander Harris. Entre la amplia filmografía de Brendon destaca su aparición en Mentes criminales, donde interpretó a Kevin Lynch durante 21 episodios. Su vida ha estado empañada por su adicción al alcohol y numerosas detenciones.

Anthony Stewart Head. Desde que dejó de interpretar a Rupert Giles, vigilante de Buffy, Anthony Head no ha parado de trabajar. En televisión destaca su aparición en las series Doctor Who y Merlín. En el cine ha formado parte del reparto de Percy Jackson y el mar de los monstruos o La dama de hierro.

David Boreanaz interpretaba a Angel, uno de los personajes más queridos por los fans de la serie. Tanto que incluso tuvo su propio spin-off, que duró hasta 2004. Un año después, pasó a coprotagonizar Bones junto a Emily Deschanel, que tras 12 temporadas llega a su final el 28 de marzo.

James Marsters. Tras dejar la serie, con el papel del vampiro Spike también formó parte del spin-off centrado en Angel. Su carrera, principalmente televisiva, ha estado ligada a la ficción fantástica. Smallville, Las brujas de East End o Torchwood han sido algunos de sus trabajos. Además, próximamente se verá a James Marsters en la serie de Marvel Runaways, en la que interpreta a Victor Stein.

Seth Green. Llegó en la segunda temporada de Buffy, cazavampiros, como Oz. Tras abandonar la serie en la cuarta temporada, Green triunfó como cocreador de Robot chicken. Entre sus trabajos más destacados se encuentran los doblajes en series como Padre de familia, Phineas y Ferb o Tortugas ninja jóvenes mutantes.

Sarah Michelle Gellar no ha querido perderse el cumpleaños de la ficción que tan buenos momentos le proporcionó.

En su cuenta de Instagram, la actriz ha publicado una imagen de un día de rodaje que ha acompañado con un largo y emotivo texto: "Hace 20 años hoy, tuve el gran privilegio de llevar a Buffy a vuestras televisiones por primera vez", empieza diciendo Michelle Gellar.

"Aunque conocíamos el potencial de la serie, creo que ninguno de nosotros veía el impacto a largo plazo que tendría. Como actor, esperas dejar marca en ese personaje y esperas que sea recordado, pero con Buffy tengo mucho más", continúa compartiendo.

Sarah Michelle Gellar no se olvida de la productora ejecutiva Gail Berman, del director, Joss Whedon, ni de sus compañeros de reparto, como tampoco se olvida de los principales responsables de que Buffy, cazavampiros se conviertese en una de las series con más éxito y que ha pasado a ser historia de la televisión: "Gracias a todos vosotros, los fans. Hicimos esta serie para vosotros, y vuestro apoyo la ha mantenido más allá de los siete años que duró. Lo sois todo. Y recordad... 'Si hay un apocalipsis, llámame", termina diciendo la actriz.