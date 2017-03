La violencia de 'The walking dead' "forma parte de la brutalidad de este mundo"

Greg Nicotero no teme a las críticas de los espectadores de piel más fina. "Estamos comprometidos a contar la historia como debe ser. A veces será más violenta, pero para mí, forma parte de la brutalidad de este mundo", apunta el reverenciado gurú de las vísceras en The walking dead, que ha visitado Madrid junto a tres estrellas de la serie que Fox emite los lunes (22.20): Andrew Lincoln (Rick), Jeffrey Dean Morgan (Negan) y Norman Reedus (Daryl).

"Vemos a la sociedad tambalearse delante de nosotros y a la gente haciendo lo que puede por sobrevivir. Negan lo tiene muy claro: o sigues sus reglas o no vas a vivir. La violencia te permite saber que Negan no está jodidamente bromeando. Porque no lo está", explica Nicotero, tras los reproches que recibió la especial crueldad del primer episodio de la séptima temporada del drama post-apocalíptico basado en las novelas gráficas de Robert Kirkman.

Tampoco parece importarle a Jeffrey Dean Morgan haber aparcado su perfil de héroe romántico para agarrar bien fuerte su bate Lucille y deshacerse de todo enemigo que se le cruza en el camino. "Después del nacimiento de mi hijo, fichar por The walking dead ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida", asegura el veterano actor, que enamoró a las fans como Denny Duquette, el enfermo de corazón que conquista a Izzie Stevens en Anatomía de Grey, antes de convertirse en el amante de seductora sonrisa en The good wife.

Sobre su violento personaje, lo justifica al afirmar que "si uno llega a sobrevivir tanto tiempo, es por su cambio de moralidad. En algún momento, todos tendremos que ser perdonados por nuestros pecados y no sólo Negan".

Tampoco escatima elogios hacia Nicotero: "George Romero fue el creador del género y yo era un niño cuando estrenaba sus películas. Nicotero y The walking dead han cambiado las reglas del género zombi, y se hablará de ello dentro de cien años. Greg, el equipo, el reparto... cada semana crean algo que no hemos visto nunca".

Y entre tanto zombi, también hay margen para los sentimientos. En su visita a Madrid, Lincoln reconoció que Michonne (Danai Gurira) podría ser realmente la mujer de la vida de su Rick, e incluso le parece buena heredera de su liderazgo en Alexandria: "Creo que puede ser la mujer de mi vida, aunque también lo he pensado en otras ocasiones. Si alguna vez me pasara algo, creo que Michonne estaría capacitada para dar ese paso adelante".

Quien aún ignora lo que pasará con su corazón es Reedus: "No sé si habrá algo entre Daryl y Carol ( Melissa McBride) . Sólo lo sabe Greg Nicotero".

Antes de despedirse, Nicotero anuncia el último guiño en la séptima temporada a un clásico del género, algo a lo que ya ha acostumbrado a los fans: "Tenemos un par de tributos en el último episodio que emitimos, a Melting man (Viscosidad) y Creepshow. Los hice por mí, para honrar a aquellos que me inspiraron, y por los fans, a los que les encantan los easter eggs. Es muy divertido y en el episodio 7x15, tendremos otro homenaje a Creepshow".

Sobre la despedida de la serie, el equipo aún no quiere abordar ese espinoso asunto... "Soy como Rick y todavía no pienso en el final, sólo en sobrevivir", zanja rotundo Andrew Lincoln.

"Espero que The walking dead no acabe en mucho tiempo. No quiero irme de esta serie, quiero continuar adelante con la historia, que acaba de empezar. Tenemos muchas cosas por delante y va a ser una montaña rusa. Espero que esto sea solo el comienzo porque, tío, es divertido. Duro, pero divertido", añade su enemigo Jeffrey Dean Morgan.

Norman Reedus, por su parte, se enfrenta a la idea del asesinato de Daryl "rezando mucho, meditando y yendo a terapia", bromea, poniendo su cara más trascendente. Con un look de civil que recuerda mucho al de su personaje, confiesa: " Si alguna vez veo que alguien va más guarro que yo en la serie, me enfado. Me gusta llevarme el maquillaje zombi a mi camerino y echármelo por todo el cuerpo para seguir siendo el más sucio de todos".