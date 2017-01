'Sé quién eres', primera serie de Mediaset en Reino Unido tras su venta a BBC

Bajo el título I know who you are, Sé quién eres va a ser la primera serie de Mediaset España que se emita en Reino Unido, tras su venta a BBC Four. Este prestigioso canal británico, plataforma de lanzamiento de éxitos internacionales de ficción como The killing y Borgen, comenzará a ofrecer la serie a sus espectadores este mismo año.

Producida por Telecinco en colaboración con Arca Audiovisual (Filmax), Sé quién eres formó parte de la Wit List 2015 y fue la única serie española seleccionada para el MipDrama Screenings previo al MipTV 2016. La serie ha tenido un gran éxito en el mercado internacional y, además de la mencionada venta a BBC Four, se han cerrado acuerdos para su emisión o adaptación en territorios como Francia, Alemania, Israel, Turquía, Polonia. También en Latinoamérica, a través de Blim, plataforma SVOD del Grupo Televisa.

Su carácter novedoso y original, la intensidad de sus tramas y el interés que ha despertado en el sector el nuevo trabajo de Pau Freixas tras la notoriedad internacional de Pulseras rojas han contribuido a este éxito de ventas internacionales incluso antes de su estreno en España.

En el tercer capítulo de Sé quién eres, que Telecinco emite el lunes 30 de enero (22.40), Giralt (Pepón Nieto), que tiene claro que alguien cercano a la investigación está filtrando información al entorno de Elías (Francesc Garrido), encontrará nuevas pistas y concluirá que un miembro más de la familia podría estar implicado en el caso de la desaparición de Ana Saura (Susana Abaitúa).

Por su parte, tras comprobar durante el careo ante la jueza que Elías no ha tenido escrúpulo alguno en mentir descaradamente sobre la visita en su casa, Eva (Aída Folch) se reafirma en la idea de que la amnesia que alega forma parte de un complejo plan del abogado para eludir la cárcel. Sin pruebas para demostrarlo, investigará por su cuenta en los lugares que frecuentaban cuando estuvieron juntos, sospechando que podría haber hecho cosas similares en caso de haber estado con Ana. Su camino se cruzará con el de Elías, que sigue el rastro de las pistas que dejó su yo del pasado.

Mientras, la expectación mediática que está despertando el caso es tal que Alicia (Blanca Portillo) decide abandonar su puesto de magistrada en el Consejo Judicial hasta que se esclarezcan las circunstancias de la desaparición. La imagen de su marido y de su familia se ha visto tan afectada que convencerá a Elías para dar juntos una entrevista exclusiva en televisión con el objetivo de limpiar su imagen.