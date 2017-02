Macarena Gómez aparece en 'Sé quién eres' para ocultar algo

El sentido de la intuición de Giralt (Pepón Nieto) comenzará a dar sus frutos en el capítulo de Sé quién eres que Telecinco emite el lunes 27 de febrero (22.40): la foto que llamó la atención del inspector en el tablón de desaparecidos corresponde a un hombre llamado Ezequiel Cortés, del que nadie ha vuelto a saber nada desde el mismo día en que desapareció Ana (Susana Abaitua).

Dispuesto a obtener más información, Giralt acude a interrogar a la mujer de Cortés (Macarena Gómez) y no tarda en darse cuenta de que no solo está desconsolada por la inexplicable ausencia de su marido, sino que también oculta algo. Decidido a conocer toda la verdad, no dudará en minar la frágil emotividad de la mujer recurriendo a un personaje inesperado.

Por otra parte, ya se ha demostrado que, en efecto, Elías (Francesc Garrido) salió amnésico del accidente y Eva (Aída Folch) ya sabe que el topo es la fiscal Hess (Eva Santolaria), pero ahora deberá pasar un día entero con el abogado para ayudarle a recordar.

Juntos irán a la universidad, al despacho de Elías, al lugar del accidente e incluso a la zanja que supuestamente cavó en el bosque el captor de Ana, pero Elías solo consigue recordar detalles difusos.

A solo 24 horas de entrar en prisión y ante la ausencia de recuerdos que puedan exculparle en la desaparición de su sobrina, se planteará darse a la fuga, pero Eva sospecha que en realidad quiere escapar porque ha recordado algo que no cuenta.

En casa de los Elías, Pol (Àlex Monner) empieza a ver las consecuencias de haber destapado el romance entre Santi Mur (Marcel Borràs) y su amiga Carla (Nausicaa Bonnín): a ella podría perderla para siempre; Santi decide cerrar su blog y él mismo está consumido por los remordimientos.