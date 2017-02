Canal Sur gana 396.000 euros, su primer beneficio de la década

Por primera vez en la última década Radio Televisión de Andalucía (RTVA) cerrará un ejercicio con superávit, según ha explicado el responsable de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, que ha destacado que el avance provisional de la ejecución presupuestaria apunta a que los beneficios de 2016 serán de 396.044 euros.

Así lo ha dicho Durán en la Comisión de Control del Parlamento andaluz, donde ha apuntado que el cierre presupuestario con beneficios se debe a la reducción de gastos. En ese sentido, ha explicado que la autonómica redujo el gasto a 158.674.560 euros, 5.719.823 euros menos del importe inicialmente presupuestado (164.394.383 euros).

El subdirector de RTVA ha insistido en que los próximos días dará a conocer el detalle de estas cuentas provisionales al Consejo de Administración de la empresa, pero ha apuntado a la reducción en cinco millones de los gastos asociados a programas, sean de producción propia o ajena, y al incremento en un 4,65% de los relativos a personal (87,7 millones) para hacer frente al levantamiento del recorte salarial del 10% del personal temporal, a la subida del 1%, y al pago de parte de la paga extra de diciembre de 2012, fruto de los acuerdos de 2015 y 2016 entre la mesa de negociación de los representantes de los trabajadores y la Junta de Andalucía.

Tras exponer los principales datos, Durán ve "claro" que los objetivos que están en la mano de la dirección "se consiguen", es decir, los gastos, pero no los ingresos. "Yo no puedo hacer que los anunciantes que no quieran se anuncien en Canal Sur aunque yo haga la mejor oferta posible", ha incidido el responsable del ente público.

En respuesta a algunas preguntas de los portavoces, Durán ha dicho que la RTVA está en una "situación privilegiada" gracias al contrato programa con la Junta de Andalucía, que asegura el 70 u 80% de los ingresos para los tres próximos años -los ingresos finales provenientes de la Junta de Andalucía para 2016 fueron de 139,5 millones de euros- aunque eso suponga que la empresa tenga que cumplir con más compromisos de servicio público que los que tienen quienes solo se financian con la publicidad.

Así, tras recordar que en los últimos años Canal Sur se ha quedado sin contenidos comerciales importantes, como los derechos del fútbol, o sin poder comprar "buen cine", ha incidido en que, pese a ello, la empresa está, desde el punto de vista de la cuota de mercado, en una situación razonable entre las autonómicas (sumaron un 7,4% en 2016, frente al 8,6% del canal principal de RTVE) y ha augurado un "futuro despejado" al ente.

En el turno de portavoces, la de Ciudadanos, Isabel Albás, ha hecho mención al superávit pero alertando de que caen los ingresos comerciales, lo que significa que ese beneficio responde a que "todos los ciudadanos andaluces aportamos 139 millones de euros". "A cualquier empresario le vendría bien que le dieran ese dinero para que las cuentas le cuadraran", ha expuesto.