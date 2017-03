La nueva RTVV contará con 500 trabajadores para dos radios y una televisión

Las Corts han elegido el jueves 2 de marzo a la candidata propuesta por el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Empar Marco, como directora general de la entidad, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

Marco, corresponsal de TV3 en la Comunitat, ha asegurado que su proyecto para la futura radiotelevisión pública será multimedia y multiplataforma -televisión, radio y web- y contará inicialmente con cerca de 500 trabajadores, entre los cuales debería haber "profesionales con experiencia de los que ya saben hacer servicio público y que lo han demostrado en muchos años".

Ha explicado, además, que desde su puesta en marcha, el medio dispondrá de dos emisoras de radio, una generalista y otra de temática musical en valenciano, y un canal de televisión al que se sumará un segundo en un plazo de dos años.

Asimismo, los profesionales que trabajen en los informativos de la nueva RTVV -que deberán "dominar perfectamente" el valenciano oral y escrito- formarán parte de una "redacción única y multimedia" ubicada en los estudios de Burjassot (Valencia), con el objetivo de "optimizar recursos", y elaborarán contenidos para televisión, radio y web para una producción "más eficaz y coordinada".

También habrá equipos de informativos en Castellón y Alicante, así como una corresponsalía en Madrid y enviados especiales capaces de trabajar con televisión, radio y web en Bruselas o en aquellos lugares que lo requieran por motivos informativos.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual, en la que también ha comparecido el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, para explicar a petición del PPCV el proceso de selección del director general de la CVMC -al que se presentaron inicialmente una veintena de candidaturas-.

Marco ha precisado durante su intervención que su intención es suscribir convenios con otros medios locales para colaborar en retransmisiones y mejorar la "eficiencia mutua", así como poner en marcha un área de innovación en colaboración con las universidades, que cuente con un laboratorio de creación de ideas para que los profesionales del medio público puedan seguir formándose y se fomenten propuestas para el medio.

Por su parte, el letrado Enrique Soriano ha considerado una "absoluta indignidad" que los nombres de los candidatos a dirigir la futura radiotelevisión pública valenciana se filtrasen, ya que este proceso estaba sujeto a "confidencialidad" para no perjudicar a los profesionales que se presentaban. Además, sobre las acusaciones de "tongo" por parte de uno de los 20 candidatos -el periodista Pere Valenciano-, ha asegurado entender que "los no seleccionados no estén satisfechos" con el resultado, por lo que "están en su derecho" de presentar las quejas pertinentes.

El letrado ha repasado las medidas llevadas a cabo por el Consejo Rector desde su constitución y su nombramiento en el cargo hace cuatro meses, y ha apuntado sobre la emisión en pruebas del nuevo medio que se acordó la contratación de una empresa para que evaluara los documentales que hay en la antigua RTVV para comprobar "si se podían emitir". Así, el Consejo Rector será el encargado de decidir si finalmente se realizan esas emisiones o no, una cuestión que, ha precisado, "no nos acucia en este momento".

Las emisiones dependen además de la adecuación tecnológica de las instalaciones, que, según ha explicado necesitan "una remodelación porque son obsoletas" y es necesaria la contratación de los servicios de multicontinuidad "para la emisión equiparable a cualquier televisión".

Respecto a la adquisición de productos audiovisuales como películas y documentales, de los que ya se hizo una selección, ha apuntado que se está negociando su adquisición y próximamente se podrán realizar las primeras contrataciones en firme. Además, ha indicado que en unos 15 días concluye el plazo de presentación de propuestas para la identidad corporativa ( logos, imágenes), para las que se han recibido cerca de un centenar que serán evaluadas.

Soriano se ha referido también a la sentencia de la Audiencia Nacional que recientemente determinó que el ERE en RTVV se ajustaba a derecho. "La sentencia sobre la nulidad del ERE ha desestimado las pretensiones de los demandantes, por lo que se abre un nuevo espacio para las relaciones laborales", ha aseverado el responsable del Consejo Rector.

Desde el PPCV, único grupo que ha votado en contra de Marco en las Corts para dirigir la CVMC, han inquirido a Soriano por la titulación de la directora general -Filología Hispánica (Valenciano)- y han asegurado que se trata de Filología Catalana, un hecho que "han ocultado intencionadamente", según el PP.