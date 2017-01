Denuncian en Bruselas que TV3 manipula a los niños con la Cabalgata de las 'estelades'

TV3 mantiene la emisión en directo el jueves 5 de enero de la Cabalgata de Reyes en Vic (Barcelona), han asegurado a Europa Press fuentes de la cadena, después de que las entidades soberanistas territoriales hayan llamado a acudir con farolillos con esteladas y de que el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, haya recordado que así se hace desde 2012.

El Govern ha mostrado su respeto hacia esta iniciativa a través de su portavoz, Neus Munté, mientras que C's, PP y el PSC la han criticado por considerar que se está politizando una tradición familiar protagonizada por niños.

Asimismo, el presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, ha enviado una carta al director de TV3, Jaume Peral, instándole a suspender la emisión de la Cabalgata de Vic: "La repugnante utilización política de niños y el adoctrinamiento, nada sutil, que pretenden hacer las entidades separatistas no puede contar con la complicidad ni directa ni indirecta de TV3".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado que se politice la Cabalgata de Reyes de Vic y ha pedido que sea una "fiesta para niños" como ha sido siempre. "En mi opinión, todo lo demás sobra. Esto no es política, es sentido común", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado al ser preguntado durante su caminata diaria por Pontevedra, donde está pasando unos días de vacaciones.

Con él ha coincidido el dirigente del PSC Jaume Collboni, que ha pedido "no politizar" la cita. "No me parece bien. Es una fiesta infantil, y, como tal, debe apartarse de las cuestiones políticas", ha expresado el también segundo teniente de alcalde de Barcelona y líder del PSC en la ciudad.

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha criticado que la ANC y Òmnium Cultural ejerzan un "fanatismo inaceptable" en el desfile de los Reyes Magos.

Fernández ha lamentado que se use a padres y niños para defender las tesis independentistas: " Ese fanatismo les lleva a ser más mezquinos y rastreros que nunca".

Ha asegurado que los soberanistas cuentan con el apoyo de TV3 que, durante estas fiestas de Navidad, ha retransmitido el concierto de Sant Esteve, donde habían esteladas; el partido de la selección catalana de fútbol contra Túnez; el mensaje institucional del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 31 de diciembre, y la Cabalgata de Vic.

"El independentismo ni vuelve, ni se va en Navidad, todo lo contrario, está más presente que nunca con el apoyo de TV3, que se convierte en su altavoz", ha insistido el líder popular.

La eurodiputada catalana Teresa Giménez, integrada en el grupo liberal (ALDE) en el Parlamento Europeo, ha denunciado ante la Comisión Europea que la televisión pública de Cataluña TV3 se use "para manipular ideológicamente a niños" durante la cabalgata de los Reyes Magos desde la ciudad de Vic y le ha instado a aclarar si dispone de "alguna herramienta" para garantizar que los medios respetan "los derechos del menor".