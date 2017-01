La Generalitat valenciana defiende el cierre de Canal 9 en 2013

La Generalitat Valenciana ha defendido la constitucionalidad de la ley autonómica que en 2013 permitió el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) alegando que la prestación de ese servicio público es únicamente competencia del Gobierno regional. Ésta ha sido la respuesta dirigida a los representantes de los sindicatos, que han tachado de inconstitucional esa norma y han solicitado la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado en el ente.

Así se ha pronunciado el abogado de la Generalitat Valenciana presente en el juicio que ha arrancado en la Sala Social de la Audiencia Nacional a raíz de una demanda contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado en el ente previamente a su cierre definitivo. El fiscal Benito Egido también ha dudado de la inconstitucionalidad.



Y lo ha hecho después de que todos los sindicatos que ejercen la acusación en la causa -una demanda presentada por CGT, el único sindicato con representación en el Comité de Empresa de RTVV que no suscribió el acuerdo de despido- tachasen la ley de inconstitucional y de "acto de rebeldía" contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró nulo el ERE, con lo que dejó sin efecto los despidos. Los representantes de los sindicatos también han denunciado durante su exposición de alegaciones que "no existe" causa económica para la ejecución del ERE.

Pero durante la vista, desde la Abogacía de la Generalitat Valenciana se ha hecho hincapié en la "situación insostenible de pérdidas" que atravesaba RTVV en ese momento al mismo tiempo que ha recordado a los sindicatos que en la firma del ERE hubo "práctica unanimidad". "Sería razonable no impugnar el acuerdo de los trabajadores", ha manifestado, apuntando que fue aprobado por una mayoría "del 70%" y la postura en contra de un "27%".

Asimismo, ha reivindicado la "validez" de este acuerdo firmado por los trabajadores, especialmente a sabiendas de que dicho acuerdo se llevó a cabo tras el cierre de RTVV, que fue "mandado por una ley", según ha destacado.

Sobre la ampliación de la demanda por sucesión de empresas tras la aprobación de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) ha puntualizado que ni siquiera la sentencia que anuló el ERE "impide" su creación.

También ha apuntado al cambio de Gobierno en la comunidad autónoma tras las elecciones en 2015 -PSOE y Compromís- como responsable de su impulso: "Si siguiera gobernando el mismo partido (el PP) posiblemente no se hubiera ordenado la reapertura del canal", ha declarado.

En esta misma línea se ha pronunciado el representante de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), que sostiene que se trata de una "figura mercantil distinta" a la de RTVV de la que, a su juicio, "no se hablaría" si hubiese continuado un Gobierno del PP en la Comunidad.

La nueva Corporación Valenciana, contra la que el sindicato CGT amplió su demanda por considerar que hay sucesión de empresas, ha pedido su expulsión de la causa ya que no intervino en el ERE. Eso sí, sobre el despido colectivo, ha precisado que la "única" causa alegada para el ERE fue precisamente la pérdida de personalidad jurídica, lo que "la jurisprudencia interpreta como una fuerza mayor".

Por otro lado, ante las sospechas de las acusaciones de que se está "emitiendo" a través de la frecuencia de Canal 9, el abogado lo ha negado, al igual que ha dicho que "no es cierto" que se estén utilizando medios y recursos de RTVV para poder impulsar la CVMC: "No es sucesora de RTVV, es un ente nuevo", ha sentenciado, insistiendo en que Canal 9 lleva "tres años y dos meses sin prestar servicio alguno".

Para aclarar las dudas sobre las emisiones en la frecuencia de RTVV, se ha tomado declaración a varios testigos, entre ellos del presidente del Consejo Rector de CVMC, Enrique Soriano (en la imagen mirando a la cámara), y del presidente de la Comisión de Liquidación de RTVV, Francisco Gómez Barroso, que ha asegurado que desconoce el motivo por el que hay un anagrama de la Corporación en la carta de ajuste y ha asegurado que es el técnico el que mantiene la frecuencia activa.

El abogado de CGT ha rechazado la ley ad hoc aprobada por la Generalitat Valenciana para suprimir el servicio público de radio y televisión autonómica y que la extinción de la personalidad jurídica se utilice como "justificación legal" para despedir.

" Si asumiéramos que la mera disolución de RTVV es causa eficiente y suficiente para la extinción de los contratos de trabajo estaríamos diciendo que la disolución bastaría como causa justificativa de un despido", ha lamentado, subrayando que no sirve como "causa objetiva".

Para el sindicato, el cierre de RTVV no está justificado en "ningún caso". "La insuficiencia presupuestaria sobrevenida del ente en el año que se realizan los despidos no existe", ha aseverado el abogado, recalcando que "no existe" causa económica que los justifique. Así pues, ha destacado que "no se ha aportado" la documentación necesaria si hay otro motivo para ejecutar dicho ERE.

Asimismo, debido a que CGT amplió su demanda a la CVMC, el letrado del sindicato ha planteado la sucesión de empresas, ya que, a su juicio, la nueva entidad "va a asumir la función" de RTVV en la Comunidad. "Es continuadora de la actividad de RTVV", sostiene.

Al respecto, ha recordado que el acuerdo contempla la entrada "con carácter preferente" de los extrabajadores de RTVV, y ha hecho hincapié en que Canal 9 "hasta el día de hoy ha tenido una emisión" y utiliza medios técnicos y recursos de RTVV, así como sus instalaciones.

"Se han venido realizando gestiones y operaciones para la reapertura que no distan mucho de ser una continuación para disponer de materiales audiovisuales para la emisión de la futura televisión", ha aseverado Rosa González, abogada de Comisiones Obreras, al respecto.

Por su parte, la letrada de Intersindical ha cargado contra la aprobación de la nueva Corporación de Medios, puesta en marcha por la Generalitat liderada por Ximo Puig, "antes de extinguirse todos los despidos".

Y desde UGT y CSIF-F, cuyos representantes han rechazado que la causa real de los despidos sea la extinción de RTVV, han incidido en la inconstitucionalidad de la ley valenciana que permitió el cierre de Canal 9.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido al Gobierno autonómicoque "restaure" la RTVV con los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de que comenzase el juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional . En las inmediaciones del lugar se han concentrado centenares de trabajadores de RTVV y simpatizantes de UGT.