Cris y Betty no se esperan lo que está a punto de ocurrir... ¿Volverán a casa con cero euros?

Llelagaba el momento de conocer a los familiares que han acompañado a Cris y Betty al plató de 'The Wall'. Jesús y Carlos, marido y hermano de Cris, acompañan a las concursantes de esta semana. Carlos Sobera pronto ha llamado poeta al marido de la participante, pues le consta que, nos cuenta. Pero no todo ha sido tan fácil entre ellos, porque Jesús reconoce que le costó tres años tener una cita con Cris. El presentador le ha preguntado si es que no le gustaba en un principio y ella ha reconocido abiertamente que no. Momentos más tarde, el humor de Sobera sigue permanente al saber Carlos es el único hijo varón de entre 10 hermanos