'Vivir sin permiso': hablamos con José Coronado y Álex González durante el rodaje de la serie en Galicia

‘Vivir sin permiso’ es una de las grandes apuestas de ficción de Telecinco para esta temporada. La trama se centra en la historia de Nemo Bandeira, un poderoso narcotraficante que ha conseguido blanquear su trayectoria y erigirse en el empresario más influyente de Galicia, al que en la cúspide de su poder le diagnostican Alzheimer. Tratará de ocultar su enfermedad para no mostrarse vulnerable mientras pone en marcha el proceso para elegir a su sucesor, lo que provoca un terremoto en la familia.

"La serie no trata sobre el narcotráfico, tiene más que ver con el poder, con la pasión, el amor, la ambición y las relaciones personales", cuenta Álex González. Él interpreta a Mario Mendoza, el brazo derecho de Nemo en su empresa y un personaje que se siente traicionado por su mento r. Álex asegura que este personaje ha sido un reto para él y nos confiesa las fuentes en las que se ha inspirado para este trabajo. "Mario tiene algo del personaje de Tom Cruise en 'Magnolia', o del personaje de American 'Psycho'. También me inspira el personaje de Tom Hagen en 'El Padrino'", explica el actor.

Por su parte, Coronado ha explicado el desafío de interpretar a un hombre con alzheimer . "Lo que me gusta de la propuesta es que Nemo no es un pobrecito hombre con alzheimer, sino un tipo muy peligroso con un pasado oscuro . No es precisamente el malo de la ficción, pero tiene mil aristas y matices y la perdida de su memoria le hace más vulnerable", afirma. Además, asegura que el espectador puede llegar a sentir empatía con Nemo por el amor que tiene a su familia y la enfermedad que tiene.