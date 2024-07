Carmen Maura recuerda el infierno que vivió sin poder ver a sus hijos: "Estuve doce años luchando para que me devolvieran a mis niños"

Una complicadisíma etapa que Carmen recordaba en nuestro programa: “He tenido momentos muy duros porque cuando arranca mi carrera tenía muy poco dinero y cobraba poco, no tenía dinero para nada y estuve 12 años luchando para que me devolvieran a mis niños ”. Como explicaba cuándo fue el momento en el que retomó la relación con ellos: “Me empiezo a ocupar de mis hijos cuando se muere su padre, cuando empiezan a ser mayores y empiezan a venir”.

Tras escuchar este doloroso relato, nuestro reporteros le preguntaban por la relación con su primer marido, del que ella aseguraba no haber tenido un maltrato físico, pero sí psicológico: “Psicológicamente sí, mi primer marido me maltrató mucho con el tema de mis hijos ”.

Y, es que, la reconocidísima actriz española que ya lleva más de 50 años encima de los escenarios, no dudaba en contar lo que ha vivido tanto en su primer como en su segundo matrimonio: “Os he contado el primero, pero es que el segundo me quitó todo el dinero. El segundo me dejó una deuda de 2 millones de euros, he estado mucho tiempo pagando la deuda.