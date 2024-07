Enrique Cerezo se pronuncia sobre el cambio de escudo del Atlético de Madrid y responde: "¿Aceptarías ser presidente del Real Madrid?"

Jesús Prieto , uno de nuestros reporteros únicos le preguntaba sobre el cambio de escudo que se ha dado en el Atlético de Madrid, después de que la afición pidiera que se diera marcha atrás ante un cambio de escudo, que aseguraban que no les representaba: "Surgió una polémica por el escudo del Atlético de Madrid y hay gente que vuelve el escudo antiguo, ¿cuál fue tu reacción a esta polémica?".

Algo a lo que Enrique Cerezo no dudaba en responder: "No ha habido realmente cambio de escudo, era una metamorfosis de un escudo que ha sido el de siempre del Atlético de Madrid. Los tiempos cambian y pensabamos que lo mejor era hacer esto. De una forma democrática se pidió la opinión de todos los socios y digeron que preferían el escudo antiguo". Aunque el presidente del equipo madrileño aseguraba no entender esta polémica, aunque la acepta: "La base del escudo era y sigue siendo la misma, pero si la mayoría dijo que volvemos al antiguo, pues al antiguo".